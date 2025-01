LIVE Modena-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: padroni di casa per dare un segnale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Valsa Group Modena – Itas Trentino, 15°giornata di SuperLega. Il match del PalaPanini comincerà alle 18.30!

Modena deve invertire necessariamente un trend negativo che ha visto raccogliere ai ragazzi di Alberto Giuliani cinque sconfitte consecutive (compresa quella in Coppa Italia contro Perugia). La vittoria manca dall’1 dicembre e gli emiliani rischiano di perdere terreno nella corsa play-off. Altro clima in casa Trento, i ragazzi di Fabio Soli sono reduci da 3 successi di fila e cullano il desiderio di accorciare sulla capolista Perugia, per rimanere a stretto contatto con il primo posto.

L’epifania porta in dote un importante big match che apre il 2025 di Modena e Trento: due formazioni che vivono situazioni agli antipodi e che proveranno ad inaugurare al meglio l’anno nuovo nell’affascinante sfida del PalaPanini di Modena.

