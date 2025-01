LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Al Rajhi comanda nelle auto, Sanders nelle moto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.34 MOTO – All’intermedio degli 804 km sempre saldamente in testa Sanders (KTM) che precede di poco meno di cinque minuti Howes (Honda) anche grazie ai bonus guadagnati ieri. Al terzo posto si è portato il sudafricano Docherty, sempre su KTM.

8.30 AUTO – Siamo giunti agli 897 km e mancano meno di 100 km al traguardo di questa tappa speciale da 48h. In testa si conferma Yazeed Al Rajhi (Toyota) con il crono di 10:06:58 e un vantaggio di 2’35” nei confronti di Al-Attiyah (Dacia), mentre in terza posizione c’è Henk Lategan (Toyota) a più di quattro minuti. Carlos Sainz dopo il pauroso incidente di ieri viene segnalato in 23a posizione a 1:08’18’’ di distacco dal leader.

8:02 CAMION – Rimane sempre la situazione per cui al KP 739 è passato solo l’equipaggio tutto ceco, più dietro, al KP 700, su Iveco sono passati in seconda e terza posizione gli equipaggi Loprais/Kripal/Rodewald e Zala/Fiuza/van Grol.

8:01 AUTO – Passaggio in questo caso al KP 831, con Al Rajhi e Gottschalk che mantengono un vantaggio di 1’12” su Al-Attiyah e Boulanger, mentre sono terzi Lategan/Cummings a 2’37”.

8:00 MOTO – Situazione invariata rispetto a come l’abbiamo raccontata mezz’ora fa, vale a dire con Sanders su KTM davanti a Howes su Honda. L’unica differenza è che al terzo posto si è portato il sudafricano Docherty, sempre su KTM, con un ritardo di 6’34”.

7:35 CAMION – In questo caso al KP 803 ancora non è passato nessuno, vale la situazione del KP 700 dove sono transitati solo i cechi Macik/Tomasek/Svanda in 8:32:12.

7:33 AUTO – Qui inveceAl Rajhi/Gottschalk sono al KP 803 con 9:6:18, il vantaggio è di 2’08” su Al-Attiyah/Boulanger, che si trovano in mezzo ai due equipaggi Toyota, visto che al terzo posto ci sono Lategan/Cummings con 9:19:25.

7:31 MOTO – Situazione attuale con l’australiano Sanders che continua a recitare da leader, avendo egli un tempo di 10:04:23 con quasi cinque minuti di vantaggio (4’53” per l’esattezza) sull’americano Howes, mentre transita al KP 804 con 10:11:28 l’argentino Benavides.

7:30 Una buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, siamo pronti a raccontarvi questa seconda parte della 48H Chrono Stage che sta infiammando il raid più famoso al mondo.

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa odierna della Dakar 2025. Ci attende una giornata di capitale importanza dato che anche l’edizione attuale, infatti, è caratterizzata dalla ormai famosa tappa di 48 ore, introdotta già un anno fa. Il nome ufficiale è “48H Chrono Stage”.

Andiamo nello specifico. Per la categoria auto sarà lunga circa 971 chilometri, mentre per le moto sarà lunga circa 958 chilometri, con 6 checkpoint, ciascuno associato a una “zona di riposo”, che in realtà sono accampamenti di fortuna nel mezzo del deserto dell’Arabia Saudita. In poche parole ci attende una tappa emozionante.

La situazione in classifica generale è ancora del tutto parziale. Tra le moto comanda Daniel Sanders con 2:22 di vantaggio su Ricky Brabec e 2:38 su Ross Branch. Tra le auto al primo posto troviamo Seth Quintero con 55 secondi di margine su Guerlain Chicherit, quindi terzo Saood Variawa a 1:48, mentre è quarto Martin Prokop a 1:49. Tra i camion, infine, primo posto per Mitche van den Brink con 1:40 su Ales Loprais, 2:29 su Martin Macik e 8:£8 su Martin Soltys.

Lo stage prenderà il via alle ore 5.03 per le auto, 5.06 per le moto e 5.10 per i camion. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della corsa più dura del mondo Buon divertimento!