Speed skating, Francesca Lollobrigida sigla il record italiano sui 5000 e sfiora il podio a Calgary

Il Calgary Olympic Oval dell’omonima città canadese si conferma essere, anche grazie all’altitudine di poco oltre i 1000 metri, una pista molto veloce in occasione della giornata inaugurale della terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating, nella quale spicca il record italiano di Francesca Lollobrigida sui 5000 metri, distanza nella quale l’azzurra chiude ai piedi del podio.

Nei 5000 metri femminili arriva la doppietta neerlandese con Joy Beune prima in 6:45.76 e Merel Conijn seconda in 6:47.44, a 1.68, mentre completa il podio la ceca Martina Sáblíková, terza in 6:49.01, a 3.25. Ritocca il record italiano, che già le apparteneva, Francesca Lollobrigida, la quale lima 69 centesimi al primato nazionale, fatto segnare in occasione delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, e chiude quarta in 6:51.07, a 5.31 dalla vetta. In Division B si classifica 12ma Alice Marletti, che abbassa di 7″85 il personale, chiudendo con il crono di 7:09.15, mentre termina 25ma Laura Lorenzato con il tempo di 7:24.70.

Nei 1500 metri maschili lo statunitense Jordan Stolz fa segnare il record della pista, migliorando di 11 centesimi il precedente primato, imponendosi in 1:41.22 e rifilando distacchi notevoli a tutti gli avversari: secondo il cinese Zhongyan Ning in 1:42.24, a 1.02, terzo il norvegese Peder Kongshaug in 1:42.25, a 1.03. Daniele Di Stefano termina 12° con il tempo di 1:44.68, con un distacco di 3.46, mentre in Division B ritocca il personale (di 2″54) Riccardo Lorello, 13° in 1:45.64, invece non riescono ad emularlo Francesco Betti, 20° in 1:46.60, ed Andrea Giovannini, 24° in 1:46.91.

Nei 1000 metri femminili la vittoria va alla nipponica Miho Takagi, che si impone in 1:13.10, andando a precedere la neerlandese Jutta Leerdam, alla piazza d’onore in 1:13.46, a 0.36, e la cinese Mei Han, sul gradino più basso del podio in 1:13.58, a 0.48. In Division B Giorgia Aiello si classifica 21ma col nuovo personale (crono abbassato di 1″41) in 1:16.67.