Speed skating, Davide Ghiotto all’assalto del record del mondo dei 10000 metri, Lollobrigida per stupire a Calgary

Messa in archivio l’esperienza degli Europei Sprint/Allround di Heerenveen (Paesi Bassi), riparte il massimo circuito internazionale dello speed skating. A Calgary (Canada), dal 24 al 26 gennaio, riprenderà la Coppa del Mondo e l’Italia si presenza con grandi ambizioni, per dar seguito a quanto di buono fatto nel percorso.

Sull’Olympic Oval risponderanno all’appello Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato, Veronica Luciani, Alice Marletti, Serena Pergher, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti, con quest’ultimo tornato a competere dopo aver saltato la rassegna continentale. Niente da fare invece per Alessio Trentini, che non ha recuperato dal fastidio alla schiena manifestatosi nel corso dei campionati italiani di fine 2024.

“Sebbene non fossero il nostro obiettivo primario né si confacessero perfettamente alle nostre caratteristiche, gli Europei ci hanno dato l’opportunità di confrontarci ad alto livello con grandi avversari e ci hanno dimostrato che la squadra sta bene. Gareggeremo sulla pista ritenuta la più veloce del circuito e pertanto l’aspetto tecnico diventa ancora più determinante. Mi aspetto qualcosa di più da Pergher sui 500 metri ed è legittimo guardare con attenzione alla prestazione di Ghiotto sui 10.000 metri. Come sempre, daremo il 100% e non lasceremo nulla di intentato“, ha spiegato il direttore tecnico, Maurizio Marchetto.

Il citato Ghiotto, infatti, avrà l’opportunità di potersi cimentare nella sua specialità preferita, avendo siglato già nel corso degli Europei sul ghiaccio olandese un tempo straordinario. In Canada vi potrebbero essere le condizioni per abbattere il muro dei 12’30” ed entrare in una nuova dimensione. Aspettative anche su Francesca Lollobrigida, in evidenza nei Paesi Bassi specialmente per quanto fatto vedere nei 3000 metri.