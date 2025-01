Speed skating, Davide Ghiotto un siluro nei 10000 metri a Calgary. Lollobrigida sempre più convincente

Calato il sipario sulla tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Calgary (Canada). Sul veloce anello di ghiaccio nordamericano, c’è stata una conferma: Davide Ghiotto è un campione. L’atleta veneto lo aveva anche lasciato intendere alla vigilia di questo round che le possibilità per dare l’assalto al record del mondo dei 10000 metri di Nils van der Poel fossero concrete.

Sull’Olympic Oval, l’azzurro è passato dalle parole ai fatti, rendendosi protagonista di una prova strabiliante. Il pattinatore vicentino ha abbattuto il muro dei 12’30” e siglato il fantascientifico crono sui 25 giri di pista di 12’25″70, andando a migliorare il 12’30″74 del campione olimpico svedese e nello stesso tempo facendo anche meglio del record ufficioso stabilito il 26 ottobre 2024 a Inzell (Germania). Un riscontro quest’ultimo non omologato come primato per l’assenza di ufficiali di gara con qualifica ISU.

Ghiotto, quindi, ha conquistato il quinto successo nel massimo circuito internazionale su prove individuali e raggiunto quota 16 podi. Attualmente, comanda le fila della graduatoria delle specialità “distance” e questo risultato è senza dubbio un plus di fiducia importante. In tutto questo, desta impressione che nei 10000 metri il nostro portacolori sia imbattuto dal 28 gennaio del 2023.

Nel settore femminile, ottimi segnali sono arrivati da Francesca Lollobrigida. L’atleta romana, impegnata nei 5000 e nei 1500 metri, ha dato seguito alle ottime impressioni che si erano avute nel corso degli Europei Allround di Heerenveen (Paesi Bassi). L’azzurra ha colto un brillante quarto posto nei 5 km, stabilendo il nuovo primato italiano di 6’51″07, mentre nel chilometro e mezzo è giunta quinta. “Lollo” a segno nella Mass Start della Division B. Rimanendo in tema di gruppo cadetto, Serena Pergher ha stabilito il nuovo primato italiano nei 500 metri femminili di 37.62 e si è classificata terza nella graduatoria.