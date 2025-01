Snowboard, Maurizio Bormolini vince: “Grande gara, una soddisfazione doppia”

Maurizio Bormolini ha vinto il PGS di Scuol, conquistando il secondo successo stagionale nella Coppa del Mondo di snowboard. Il livignasco ha dettato legge sulla difficilissima pista in Svizzera, dove tra l’altro l’Italia non aveva mai festeggiato in passato. Prova di grande carattere da parte dell’azzurro, che in finale ha regolato l’austriaco Dominik Burgstaller ed è così balzato al comando della classifica generale.

Maurizio Bormolini ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “È stata una grande gara, su una pista da sempre difficile per me. Non è stato facile avere la meglio di Burgsthaler, è giovane e c’erano condizioni complicate. È una soddisfazione doppia per me. Ho fatto del mio meglio, ho fatto qualche errore e sono davvero contento di questo risultato; mi piace dedicarlo al mio FanClub che è venuto a sostenermi anche qui”.

Grande gioia anche per il DT Cesare Pisoni: “È stato il primo successo per il settore maschile su questa pista così complicata; Bormolini ha fatto un grande lavoro ed ha conquistato il pettorale giallo di leader della classifica; molto bravo anche Messner con Fischnaller che è tornato competitivo. Sono già tre podi per Bormolini: sarà una Coppa del Mondo molto combattuta, anche se l’obiettivo primario saranno i Mondiali”.