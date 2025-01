COLPO DOPPIO per Maurizio Bormolini! Sbanca nel PGS di Scuol e vola in testa alla generale!

Quinta vittoria stagionale per un’Italia meravigliosa nella Coppa del Mondo di snowboard alpino. Maurizio Bormolini dopo il successo di Mylin trova il bis imponendosi nel PGS di Scuol, in Svizzera. Sesta vittoria della carriera per il lombardo, la seconda in gigante.

Giornata strepitosa per l’azzurro classe 1994, dominante praticamente in tutte le run. Nell’ultima, la Big Final con la sorpresa austriaca Dominik Burgstaller, l’azzurro si è imposto di 64 centesimi. Per Bormolini colpo doppio: c’è anche la vetta nella classifica di Coppa.

Al termine di una gara eccezionale ha chiuso al quarto posto Gabriel Messner, che non è riuscito a superare nella Small Final, valida per il terzo gradino del podio, il veterano austriaco Andreas Prommegger. Da segnalare le uscite ai quarti di finale di Roland Fischnaller e Daniele Bagozza (per lui in ogni caso punti importanti in chiave classifica generale), mentre si è fermato agli ottavi Mirko Felicetti.