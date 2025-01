Skicross, Coppa del Mondo Reiteralm 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo la pausa natalizia, ricomincia finalmente la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci freestyle, specialità skicross. Questa settimana, precisamente dal 14 al 17 gennaio, si disputerà in quel di Reiteralm il quarto appuntamento della rassegna itinerante, molto importante in chiave Italia.

I fari saranno infatti puntati sul nostro Simone Deromedis, reduce dal positivo terzo posto raccolto nella gara-2 di San Candido, risultato con cui si è rilanciato nella classifica generale, dove occupa attualmente proprio il gradino più basso del podio con 285 punti tallonando Florian Wilmsmann, primo con 310, e Reece Howden, secondo a 296.

Attenzione poi anche a Jole Galli, forgiata dalla splendida seconda posizione dell’ultimo appuntamento, dove ha raccolto il miglior risultato della carriera proiettandosi così in una nuova dimensione. Spazio poi inoltre anche agli altri azzurri: da Davide Cazzaniga a Dominik Zuech passando per Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni.

La Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità skicross, di Reiteralm, sarà sicuramente trasmessa per questa tappa esclusivamente in streaming sulla piattaforma Discovery+. Previsti possibili collegamenti in chiaro su RAI SPORT+HD e, dunque, anche su RAI Play (palinsesto in via di definizione). OA Sport vi offrirà la diretta LIVE testuale per non perdersi davvero nulla dello spettacolo sulle nevi austriache.

COPPA DEL MONDO SKICROSS 2024-2025: QUARTA TAPPA REITERALM

Martedì 14 gennaio

11:00-12:30: qualificazione gara-1 maschile

11:00-12:30: qualificazione gara-1 femminile

Mercoledì 15 gennaio

10:30-12:00: qualificazione gara-2 femminile

Giovedì 16 gennaio

12:20-13:40: finale gara-1 maschile e femminile

Venerdì 17 gennaio

10:30-12:00: finale gara-2 maschile e femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SKCROSS 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RAI SPORT+HD (da confermare nel palinsesto settimanale)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport.