Skicross, Simone Deromedis torna sul podio a San Candido e si rilancia per la classifica

Finalmente sorride anche tra le mura amiche Simone Deromedis. Dopo l’opaca nona piazza di ieri, l’azzurro ha ottenuto una preziosissima terza posizione nella gara-2 valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross, andata in scena questo fine settimana nella lunga e spettacolare pista di San Candido. Si tratta di una prima volta assoluta per l’Italia, finalmente sul podio nell’appuntamento in casa della rassegna itinerante. Un risultato che vale doppio visto l’eccezionale seconda piazza conquistata in campo femminile da Jole Galli.

La giornata si è aperta a ritmi blandi per il Campione del Mondo in carica, il quale non è andato oltre la dodicesima piazza nella sessione di qualifica. Meglio l’andamento nelle batterie, dove ha vinto in scioltezza la heat degli ottavi e si è piazzato al secondo posto alle spalle di Wilmsmann in occasione dei quarti.

Certamente più problematico invece quanto successo in semifinale, un segmento apertosi con un’uscita dal cancelletto lenta e con un contatto con Alex Fiva che ha rischiato seriamente di compromettere la gara. Tuttavia una sportellata tra David Mobaerg e Florian Wilmsmann ha consentito al nativo di Trento di ritornare in gioco, tagliando così il traguardo come secondo, subito dietro allo svizzero.

Bella, sofferta e significativa anche la big final, dove l’azzurro si è visto scappare subito Reece Howden ed Alex Fiva (poi rispettivamente primo e secondo), battagliando colpo su colpo con l’austriaco Johannes Aujesky e conquistando così il terzo podio stagionale nonché il nono della carriera. Molto bene poi Federico Tomasoni, bravo a raccogliere la settima posizione in small final. Positiva anche la prova di Davide Cazzaniga, eliminato ai quarti di finale.

In virtù di quanto successo nella giornata odierna Simone Deromedis occupa la terza posizione anche nella classifica generale con 285 punti. Non lontani Wilmsmann, attualmente primo con 310, ed Howden, secondo a 296. La prossima tappa si disputerà il 16 gennaio a Reiteralm

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SKICROSS (TOP 20)

1 WILMSMANN Florian GER 80 40 45 100 45 310

2 HOWDEN Reece CAN 50 29 100 17 100 296

3 DEROMEDIS Simone ITA 100 16 80 29 60 285

4 FIVA Alex SUI 0 100 22 50 80 252

5 AUJESKY Johannes AUT 19 36 15 60 50 180

6 DRURY Kevin CAN 60 60 7 24 18 169

7 DUPLESSIS KERGOMARD Youri FRA 24 45 0 80 11 160

8 KAPPACHER Adam AUT 11 100 10 18 16 155

9 BAUR Tobias SUI 45 11 16 40 19 131

10 MOBAERG David SWE 26 0 60 0 32 118

11 ROHRWECK Johannes AUT 29 15 32 22 6 104

12 TCHIKNAVORIAN Terence FRA 7 50 4 20 20 101

13 SCHMIDT Jared CAN 13 2 50 26 0 91

14 TCHIKNAVORIAN Melvin FRA 40 20 29 0 0 89

15 MAHLER Kristofor CAN 5 26 17 15 26 89

16 REGEZ Ryan SUI 0 0 40 8 40 88

17 WALLASCH Tyler USA 6 32 36 0 0 74

18 DAVIES Oliver GBR 0 0 26 45 2 73

19 FURUNO Satoshi JPN 10 17 19 16 9 71

20 BISCHOFBERGER Marc SUI 3 18 13 7 29 70