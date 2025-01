GIOVANE FENOMENO! Flora Tabanelli vince a 17 anni il big air di Kreischberg e si avvicina alla Coppa del Mondo!

Flora Tabanelli ha vinto la prima gara della sua carriera in Coppa del Mondo e ha scritto un’autentica pagina di storia per lo sport tricolore: la giovane fuoriclasse emiliana ha trionfato nel Big Air di Kreischberg e ha regalato all’Italia il primo successo della storia nel massimo circuito internazionale itinerante in questa disciplina dello sci freestyle da quando è stata inserita nel programma dei Giochi Olimpici (Silvia Bertagna si impose il 2 dicembre 2016 a Moenchengladbach, ma ai tempi questa disciplina non era presente nella rassegna a cinque cerchi).

Una vera e propria apoteosi sulle nevi austriache, dove la formidabile 17enne si è resa protagonista di una prestazione strabiliante e ha firmato un sigillo da urlo quando mancano soltanto tredici mesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il Bel Paese può sognare in grande con questa atleta, che da eccellente prospetto è diventata una solidissima realtà ai massimi livelli infilando risultati strabilianti negli ultimi mesi.

Dopo il secondo posto a Chur (Svizzera, 18 ottobre), la terza piazza a Pechino (Cina, 1° dicembre) e la seconda posizione a Klagenfurt (Austria, 4 gennaio), Flora Tabanelli è salita sul podio per la quarta volta consecutiva dall’alto di una prova semplicemente maiuscola, tra l’altro dopo avere sofferto in qualificazione nella giornata di ieri: 93.25 sul primo salto per balzare prontamente al comando, 78.75 sul secondo, subisce il sorpasso della padrona di casa Lara Wolf e della finlandese Anni Karava, ma nella terza run si migliora, tocca quota 82.25 e opera il doppio sorpasso che vale un successo monumentale.

La nostra portacolori si è imposta con il punteggio complessivo di 175.50, distanziando di un paio di punti Karava (173.50) e Wolf (173.25), entrambe non attese alla vigilia di questo appuntamento. Sono rimaste giù dal podio due atlete quotatissime come la cinese Mengting Liu (171.25) e la svizzera Sarah Hoefflin (164.25).

Flora Tabanelli ha allungato in testa alla classifica generale e ha compiuto un passo importante verso la conquista della Sfera di Cristallo di specialità. L’azzurra guarda tutte dall’alto con all’attivo 320 punti e un vantaggio di 104 lunghezze su Liu quando mancano soltanto due gare al termine della stagione di Coppa del Mondo: 6 febbraio ad Aspen (USA) e 13 marzo a Tignes (Francia). Quando sul tavolo ci sono ancora 200 punti, la nostra portacolori è vicina alla grande impresa.