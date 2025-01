Sci freestyle, Perrine Laffont e Mikael Kingsbury vincono le moguls a Waterville

Si sono svolte ieri nel pomeriggio italiano le gare di Coppa del Mondo delle moguls a Waterville, negli Stati Uniti. Oggi pomeriggio si bisserà con la gara di dual moguls, mentre ieri i vincitori sono stati il canadese Mikael Kingsbury al maschile e la francese Perrine Laffont al femminile.

Kingsbury ha vinto con il punteggio complessivo di 84.95, precedendo per pochissimo lo statunitense Nick Page che giunge in seconda posizione con 83.55: rispetto al canadese ha pagato 1.10 punti sulla discriminante “turns” e quelli soprattutto sono stati decisivi per decretare il vincitore. Chiude il podio il francese Benjamin Cavet con il punteggio di 74.55, mentre tra gli azzurri è uscito in qualificazione Massimo Bellucci, 55° con lo score di 30.40. Kingsbury che è in testa alla classifica generale dei moguls.

Al femminile vince invece la francese Laffont che si conferma in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo. La classe 1998 transalpina ha vinto una gara tiratissima con il punteggio di 77.43, anticipando di appena quattro centesimi di punto la statunitense Jaelin Kauf che arriva seconda (77.39). Terza piazza per un’altra statunitense come Olivia Giaccio con il punteggio di 75.52. Lontane le italiane nelle qualificazioni: Manuela Passarerra 35a e Sofia Carla Timpone 41a.