Sci freestyle, Cavet e Giaccio vincono le moguls a Bakuriani. Kingsbury battuto in Coppa del Mondo

A Bakuriani (Georgia) è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello skicross. Il francese Benjamin Cavet ha fatto saltare il banco contro qualsiasi pronostico e ha vinto con il punteggio di 84.08, tornando al successo ad addirittura quattro anni di distanza dalla sua ultima affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante (12 dicembre 2020 a Idre Fjall).

Terzo sigillo in carriera per il 30enne, che è riuscito a battere sua maestà Mikael Kingsbury: il fenomeno canadese, padrone indiscusso di questa disciplina e reduce da due affermazioni si è dovuto accontentare della seconda posizione (82.93) davanti al finlandese Severi Vierela (80.80). Il nordamericano si conferma in testa alla classifica generale con 280 punti all’attivo e un margine di 80 lunghezze nei confronti di Cavet, mentre lo svedese Walter Wallberg (oggi quarto) si trova a 90 punti di ritardo.

Tra le donne, invece, la statunitense Olivia Giaccio ha giganteggiato in lungo e in largo, imponendosi con il perentorio riscontro di 80.19 e conquistando così il primo successo stagionale. L’americana ha battuto la francese Perrine Laffont (76.53) e la connazionale Jaelin Kauf (76.13), va ricordata l’assenza dell’australiana Jakara Anthony. La transalpina svetta in testa alla graduatoria generale con 260 punti e un margine di 55 lunghezze su Giaccio e 80 su Anthony. Si tornerà in gara domani (sabato 21 dicembre), sempre in questa località, per una gara di dual moguls.