Sci di fondo, Nicole Monsorno operata alla spalla destra: tempi di recupero prolungati

Brutto colpo per la Nazionale italiana femminile di sci di fondo, che deve fare i conti con la notizia dell‘infortunio di Nicole Monsorno. La 24enne trentina si è sottoposta ad un intervento chirurgico per una lussazione alla spalla destra con lesione alla cuffia dei rotatori rimediata in seguito ad una caduta nel corso dei Campionati Italiani in Val di Fiemme.

Monsorno è stata operata presso la Clinica La Madonnina di Milano dal dottor Roberto Leo sotto la supervisione del dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI. La fondista azzurra, che comincerà nei prossimi giorni la rieducazione, deve però concludere in anticipo la stagione e non potrà quindi partecipare ai Mondiali di Trondheim.

Il prossimo obiettivo, per la portacolori della Fiamme Gialle, diventa a questo punto quello di presentarsi nelle migliori condizioni possibili al via della stagione olimpica di Milano Cortina 2026. La sprinter trentina si stava rendendo protagonista di un inverno tutto sommato positivo, con il settimo posto di Davis a skating e l’ottava piazza della Val di Fiemme in tecnica classica (dopo aver firmato il secondo miglior tempo in qualificazione).