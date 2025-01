Sci di fondo, Jessie Diggins eliminata nelle qualificazioni della sprint tc di Les Rousses

L’eliminazione della statunitense Jessie Diggins è la grossa sorpresa delle qualificazioni della sprint in tecnica classica andate in scena a Les Rousses, in Francia, valide per la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo. Ricordiamo che è assente l’Italia, che si trova in raduno a Passo Lavazè, in Trentino, dove resterà al lavoro fino al 22 gennaio.

Nelle qualificazioni femminili il miglior crono è della svedese Johanna Hagstroem, prima in 3’04″13, che batte di 0″23 la tedesca Laura Gimmler, seconda, e di 0″84 l’altra svedese Maerta Rosenberg, terza. Quarta piazza per la connazionale Jonna Sundling a 1″21, mentre il quinto posto è della norvegese Ane Appelkvist Stenseth a 1″27. Eliminazione per la statunitense Jessie Diggins, che non ha ancora superato la fascite plantare, problema che in tecnica classica le dà maggior fastidio: la nordamericana è 40ma a 12″27.

Nelle qualificazioni maschili il miglior crono lo fa registrare lo statunitense Ben Ogden in 2’39″30, il quale va a precedere il transalpino Lucas Chanavat, alla piazza d’onore a 0″56. Molto più staccati tutti gli altri atleti, col norvegese Erik Valnes terzo a 2″35, davanti al ceco Ondrej Cerny, quarto a 2″58, mentre completa la top five lo svedese Edvin Anger, quinto con un ritardo di 2″99.