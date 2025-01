Sci di fondo, Coppa del Mondo Les Rousses 2025. Fatti e cifre al maschile. Nel 2023 tre vincitori diversi

La Coppa del Mondo maschile di sci di fondo si appresta a tornare in azione dopo il weekend di pausa utilizzato per recuperare dalle fatiche del Tour de Ski. Si scenderà in pista in un contesto poco conosciuto, ovvero quello di Les Rousses (Francia).

Il borgo della Franca Contea, situato proprio al confine con la Svizzera (si trova a circa 40 km in linea d’aria sia da Losanna che da Ginevra), é entrata solo di recente nel “giro” del circuito maggiore. Difatti, quella del 2025 sarà solamente la seconda tappa di Coppa del Mondo a disputarsi su queste nevi, dopo la “première” del 2023.

Il programma del fine settimana prevede una 10 km a skating con partenza a intervalli (venerdì), una sprint a tecnica classica (sabato) e una mass start di 20 km a tecnica classica (domenica). Curiosamente, sono esattamente gli stessi format di due anni orsono.

LES ROUSSES MASCHILE – I RISULTATI DEL 2023

10 km TL Interval Start

1) Amundsen – 2) Røthe – 3) Poromaa

Sprint TC

1) Jouve – 2) Klæbo – 3) Golberg

20 km TC Mass Start

1) Klæbo – 2) Niskanen – 3) Poromaa