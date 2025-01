Sci di fondo, Iver Tildheim Andersen vince la 10 km tl di Les Rousses

A Les Rousses, in Francia, si è aperta la tappa di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo orfana dell’Italia, con gli azzurri che saranno in raduno a Passo Lavazè, in Trentino, fino al 22 gennaio: nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli maschile si è imposto il norvegese Iver Tildheim Andersen.

In realtà è arrivata una doppietta norvegese, dato che alle spalle di Iver Tildheim Andersen, vittorioso in 19’50″6, si è classificato il connazionale Paal Golberg, secondo a 5″2, mentre ha completato il podio odierno lo statunitense Ben Ogden, terzo in 9″1.

E’ rimasto ai piedi del podio, invece, l’altro norvegese Simen Hegstad Krueger, quarto a 18″3, mentre la quinta piazza è andata allo svedese William Poromaa, attardato di 25″1, che ha preceduto il connazionale Edvin Anger, sesto con un distacco di 26″2.

Settima piazza per il transalpino Victor Lovera, con un ritardo di 29″5, mentre si è attestato in ottava posizione l’austriaco Mika Vermeulen, staccato di 30″3, il quale ha chiuso appena davanti all’elvetico Jason Rueesch, nono a 30″3, infine ha completato la top ten il transalpino Jules Lapierre, decimo a 34″3.