Sci alpino, Petra Vlhova salta i Mondiali: obiettivo Milano Cortina 2026

La slovacca Petra Vlhova non parteciperà ai Mondiali 2025 di sci alpino: la conferma ufficiale arriva dall’allenatore Mauro Pini, che sottolinea come l’infortunio al ginocchio destro subito ormai un anno fa a Jasna, non sia ancora del tutto superato e non consentirebbe all’atleta di ambire ad un posto sul podio.

La sciatrice slovacca si infortunò sulle nevi di casa a causa di una caduta e non si è ancora ristabilita del tutto, anche se i miglioramenti ci sono, come confermato ad Eurosport dal suo tecnico: la rassegna iridata è però alle porte (4-16 febbraio) e quindi Vlhova non sarà al via dei Mondiali di Saalbach, spostando il mirino così sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Mauro Pini ha affermato: “Le buone notizie sono che le terapie cominciate a dicembre stanno dando i loro frutti, vediamo la luce in fondo al tunnel per Petra. Il tempo per i Mondiali, però, è troppo poco perché andremmo a Saalbach solo per lottare in zona medaglia: Petra quindi non ci sarà, la prossima grande sfida sarà quella olimpica nella prossima stagione“.