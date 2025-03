Prosegue il calvario di Petra Vlhova: seconda operazione al ginocchio per la slovacca

Prosegue il calvario di Petra Vlhova. La fuoriclasse slovacca, infatti, ha dovuto subire una nuova operazione al ginocchio che la tormenta ormai da ben 13 mesi. L’infortunio sulla pista di casa di Jasna di gennaio 2024 sta continuando a tenere ai box Petra Vlhova che, a questo punto, vede ancora molto lontana la luce in fondo al tunnel.

Dopo che nel mese di agosto la nativa di Liptovský Mikuláš era stata in grado di tornare sugli sci, si sono manifestati problemi a livello di cartilagine che hanno di nuovo rovinati i piani della sciatrice classe 1995. Dopo tanti dubbi, la slovacca ha deciso di sottoporsi ad una seconda operazione con la speranza di poter tornare all’attività agonistica regolare in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Assieme al post su Instagram, la vincitrice della Coppa del Mondo 2021 ha rilasciato una dichiarazione per spiegare cosa stia succedendo: “Non è ciò che speravo di condividere, ma questa è la vita. Sono passati 13 mesi dal mio infortunio e ho fatto tutto il possibile per tornare, ma purtroppo non ci sono riuscita. Convivere con questo ginocchio ha reso difficile anche la vita di tutti i giorni. Alla fine, l’intervento chirurgico era l’unica opzione. È dura, ma sono pronta a combattere di nuovo. Grazie a tutti per il vostro sostegno e spero di vedervi presto”.