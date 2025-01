Sci alpino, Martina Peterlini: “Nella seconda manche proverò ad attaccare da cima a fondo”

Martina Peterlini è l’unica italiana qualificata per la seconda manche dello slalom speciale femminile di Kranjska Gora, in Slovenia, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la ventisettenne roveretana chiude la prima run al 13° posto, a 1″52 dalla coppia al comando, composta dalla croata Zrinka Ljutic e dalla svizzera Wendy Holdener, prime a pari merito in 50″82.

Non si sono qualificate per la seconda run le altre cinque azzurre in gara: Lucrezia Lorenzi è 33ma a 2″61, proprio davanti a Lara Della Mea, 34ma a 2″67, ed a Vera Tschurtschenthaler, 36ma a 2″70. Più indietro Giorgia Collomb, 43ma a 3″13, e Marta Rossetti, 51ma a 3″38.

Le impressioni di Martina Peterlini, confidate al sito federale: “Sono partita bene, nella seconda parte ho cercato di chiudere la manche dopo le uscite delle ultime gare e, se pensi ad arrivare, in slalom non vai veloce. Nella seconda riproverò ad attaccare da cima a fondo: la pista è bella, il terreno tiene ed è preparato al meglio. Il tracciato è largo e permette di seguire le linee preferite“.