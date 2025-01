Ljutic e Holdener appaiate nell’incerto slalom di Kranjska Gora. In crescita Peterlini

Una leadership per due al termine della prima manche dello slalom femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. In testa sulla Podkoren ci sono la croata Zrinka Ljutic e la svizzera Wendy Holdener, ossia le atlete che sono partite rispettivamente con pettorale 2 e 1.

La classe 2004 balcanica si è confermata in grande spolvero dopo il successo la settimana scorsa nello slalom di Semmering e si candida oggi a insidiare il pettorale rosso di leader di specialità di Camille Rast: chiude la sua discesa in 50″82, lo stesso crono di Wendy Holdener che aveva avuto una buona continuità anche negli ultimi slalom, ma non era mai stata nelle condizioni di lottare per la vittoria come oggi.

In terza posizione c’è proprio la leader di specialità Camille Rast che paga 32 centesimi nei confronti delle due leader: è stata la più veloce nel quarto e ultimo tratto della pista, ma ha perso un po’ troppo all’inizio. Appena più indietro la svedese Anna Swenn Larsson a 34 centesimi, poi in quinta posizione la tedesca Emma Aicher a 66 centesimi e seste pari merito Melanie Meillard e Sara Hector, che ha dominato il gigante di ieri.

In crescita Martina Peterlini che disputa una buonissima prima manche chiudendo a 1″52 di ritardo nei confronti di Ljutic e Holdener: segnali positivi dopo le due uscite negli ultimi due slalom. Non bene invece Marta Rossetti che non riesce a qualificarsi: 3″38 dalla prima posizione ed è lontana anche Lara Della Mea a 2″67 dalla testa.