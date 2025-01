Sci alpino, lo slalom di Flachau sarà ancora un duello Ljutic-Rast? Le italiane devono scuotersi

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 si prepara per uno dei suoi appuntamenti più affascinanti. Stiamo parlando dello slalom di Flachau (Austria) che ci regalerà grande spettacolo sotto la luce dei riflettori.

Dopo le gare veloci di St. Anton, con una grande Federica Brignone, si passa ai rapid gates, dato che dopo un superG e una discesa ora toccherà allo slalom sulla splendida pista intitolata a Hermann Maier. Ci attende una gara assolutamente avvincente, con un duello che sembra stagliarsi all’orizzonte.

La prima manche prenderà il via alle ore 17.45, quindi alle ore 20.45 si chiuderà con la seconda e decisiva. Chi sarà la grande favorita per la gara di domani? Dopo la doppietta iniziale di Mikaela Shiffrin tra Levi e Gurgl, abbiamo assistito ai successi di Camille Rast e Zrinka Ljutic. Saranno proprio loro due le papabili al successo sulla “Hermann Maier”.

La sensazione che è l’elvetica e la giovane croata potrebbero prendere lo scettro lasciato dalla fuoriclasse nativa di Vail dopo l’infortunio di Killington. Attenzione anche alle “solite note”, ovvero Wendy Holdener, Lena Duerr e la mai semplice da inquadrare Katharina Liensberger. Per l’Italia saranno in azione Martina Peterlini, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler, Matilde Lorenzi e la debuttante Giulia Valleriani. L’obiettivo principale sarà scuotere un ambiente che, per il momento, ha regalato ben poche soddisfazioni ai colori azzurri.