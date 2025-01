Sci alpino, Coppa del Mondo Flachau 2025: orari, tv, streaming. C’è lo slalom in notturna

Messo in archivio il fine settimana di gare di Adelboden e Sankt Anton, è già tempo di pensare a quel che ci proporrà la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 nelle prossime giornate. Siamo nel bel mezzo di un mese di gennaio davvero ricchissimo di appuntamenti e già domani si tornerà in azione.

Il comparto femminile infatti sarà di scena con lo slalom in notturna di Flachau (prima manche ore 17.45, seconda ora 20.45) prima di trasferirsi a Cortina d’Ampezzo. Per il momento, quindi, vivremo la gara tra i pali stretti che si disputerà sulla pista intitolata a Hermann Maier con due manche da vivere tutte d’un fiato.

Nel frattempo prenderanno anche il via le prove della discesa maschile di Wengen. Alle ore 12.30, infatti, gli specialisti della velocità inizieranno a saggiare linee e condizioni della neve della mitologica pista del Lauberhorn, in vista di un fine settimana che proporrà un calendario fittissimo: discesa, superG e slalom.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Come seguire l’evento in tv? Lo slalom di Flachau sarà trasmesso in diretta da Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. Non ci sarà copertura tv o streaming, invece, per la prova della discesa di Wengen. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Martedì 14 gennaio

Ore 12.30 prima prova discesa maschile Wengen

Ore 17.45 prima manche slalom femminile Flachau – diretta su Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt)

Ore 20.45 seconda manche slalom femminile Flachau – diretta su Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt)

PROGRAMMA SLALOM FLACHAU: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (211) e Raisport HD (227 e 58 dgt)

Diretta streaming: discovery+, DAZN, NOW e SkyGO

Diretta scritta: OA Sport