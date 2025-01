Sci alpino, Flachau pista stregata per l’Italia femminile: mai una top5 nella storia

Ci avviciniamo a uno slalom che sta diventando sempre più una classica della Coppa del Mondo di sci alpino: si vola a Flachau (Austria) per l’appuntamento al femminile in notturna sulla pista Hermann Maier Weltcupstrecke. Italia che su questo pendio, almeno in slalom, non è mai stata protagonista e non ci sono stati piazzamenti di grande spessore negli anni.

Il miglior piazzamento è stato quello di Chiara Costazza, arrivata sesta nel 2018 in uno slalom che fu dominato in lungo e in largo da Mikaela Shiffrin che precedette di 94 centesimi sull’austriaca Bernadette Schild. L’altro piazzamento da annotare è il nono posto da parte di Elena Curtoni nella gara del 2016 quando trionfò la slovacca Velez Zuzulova.

Altre due top 10 sono state portate in dote da parte di Manuela Moelgg: nel 2011 quando a trionfare fu l’austriaca Marlies Schild e nel 2010 quando fu sempre l’austriaca a vincere. In entrambi i casi la nativa di Brunico riuscì ad arrivare decima. Infine nel 2017 Chiara Costazza giunse dodicesima nella gara vinta da Frida Hansdotter.

Flachau che adesso ospita solo la Coppa del Mondo femminile, ma che in passato ha ospitato anche uno slalom femminile e giganti e slalom al maschile. Nel gigante femminile inedito del 2016 chiuse al terzo posto Federica Brignone, negli slalom maschili si sono imposti Alberto Tomba nel 1996 e Giorgio Rocca nel 2005.