Giovanni Franzoni brilla a Kitzbuehel: “Consapevole di quello che valgo”

Non può che essere soddisfatto Giovanni Franzoni al termine del superG di Kitzbuhel, gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino in scena questo fine settimana nella mitologica Streif. L’azzurro ha infatti conquistato un piazzamento in top 10, raccogliendo la decima casella a seguito di una prestazione d’alto profilo.

Il classe 2003 ha sfoggiato tutte le sue migliori caratteristiche tecniche ben figurando in tutti i settori del tracciato (in particolare nella sezione alta), arrivando al traguardo con uno scarto di +0:76 rispetto allo svizzero Marco Odermatt, vincitore della prova con il tempo di 1:13:25 davanti a Raphael Haaser, grande sorpresa di giornata, e Stefan Rogentin.

Il nativo di Manerba del Garda ha analizzato quanto fatto ai microfoni della FISI, non nascondendo anche una certa sorpresa: “Ero un po’ nervoso per alcuni passaggi tattici e le molte interruzioni. Sono riuscito a sciare bene, non pensavo di essere così veloce perché ho pensato solo ad essere pulito. All’Hausberg non mi sono fidato ad essere troppo diretto e ho perso qualcosa, ma sto sciando bene e sto acquisendo sempre più confidenza”.

Franzoni ha poi proseguito: “Sono soddisfatto e non mi sarei mai aspettato di essere a questo livello: ringrazio lo staff e tutti i tecnici. Le basi sono la preparazione atletica e gli sci, ma quello che fa la differenza è la fiducia: se sei consapevole di quello che sai fare, i risultati arrivano”.