Mattia Casse amareggiato: “Sono veloce, ma devo fidarmi di più. In discesa darò il meglio”

Una prova con buone indicazioni per Mattia Casse sulla “Streif”. L’azzurro occupa la settima piazza nel superG di Kitzbuhel, iconica tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, rendendosi artefice di una prestazione viziata da qualche sbavatura

Nello specifico, il nativo di Moncalieri ha perso terreno prima del salto dell’Hausberg, registrando un tempo di 1:13.92 con un ritardo di +0:67 rispetto all’elvetico Marco Odermatt, leader in 1:13:25. Intercettato ai microfoni della Rai, l’atleta ha commentato quanto fatto, non nascondendo un pizzico di amarezza.

“La mia prova? C’è poco da raccontare, sono veloce, ma devo fidarmi sempre – ha detto Casse – Tentenno sempre un attimo e questo brucia decimi per il podio. Lo so, devo battere chiodo su questo aspetto. Ho sciato bene, domani sicuramente metteremo in campo il meglio“.

Casse ha poi rivolto un pensiero a Paris, uscito di scena subito a causa di una scivolata. Un errore che ha mandato su tutte le furie l’altoatesino: “Dominik? Lo conosciamo, ma è il suo bello. So che è uscito oggi, abbiamo già parlato con lui di quella curva, capita. È un grande campione, lo ha dimostrato negli altri anni“.