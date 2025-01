Marco Odermatt sfata il tabù Kitzbuehel e vince in superG. Casse e Franzoni in top10, ottimo Innerhofer

Marco Odermatt fa la voce grossa anche sulla Streif! Lo svizzero entra una volta di più nel gotha dello sci alpino vincendo per la prima volta in carriera sulla mitica pista di Kitzbuehel: è suo il superG! Una vera e propria pennellata del fenomeno elvetico che ha fatto delle linee tutte sue, completamente diverse da quelle “standard” dei suoi rivali e ha avuto ragione.

La grande sorpresa è però l’austriaco Raphael Haaser: non gareggiava dal gigante di Val d’Isère di metà dicembre, si era infortunato stirandosi i legamenti del ginocchio. È tornato sulla Streif senza fare neanche le prove di discesa e si è piazzato in seconda posizione a soli 11 centesimi da Odermatt con un finale straordinario, facendo segnare la miglior velocità in fondo.

Terza posizione per un altro svizzero, ossia il bravissimo Stefan Rogentin che arriva a un ritardo di 30 centesimi. Qualcosa l’elvetico l’ha pagato nella parte centrale della pista, ma grazie a una gran parte finale ha recuperato 16 centesimi arrivando a ridosso del suo connazionale. Subito dietro c’è Franjo von Allmen che si è preso dei rischi incredibili: è arrivato lungo all’Hausbergkante, è rimasto dentro per miracolo ed è giunto a 45 centesimi da Odermatt.

Buona gara per Mattia Casse che arriva settimo a 67 centesimi di ritardo da Odermatt: purtroppo il piemontese ha perso qualcosa di troppo nella seconda parte, ma resta comunque una prestazione positiva e che fa ben sperare in vista della discesa di domani. Ottima la prestazione di Giovanni Franzoni: il giovane azzurro è decimo a 76 centesimi dalla testa sciando benissimo e mostrando tutte le sue qualità tecniche. Fuori invece Dominik Paris che scivola poco prima del secondo intermedio e poi non si presenta neanche in zona mista per l’arrabbiatura. Fantastica invece la prova di Christof Innerhofer con il pettorale n.38, dodicesimo a 0″78 con una grandissima parte alta. Con questa prestazione, il 40enne potrebbe essersi meritato la convocazione per i Mondiali.

Ci sono state alcune brutte cadute: su tutte le più impattanti sono quelle di Alexis Pinturault e Florian Loriot che sono stati trasportati via in elicottero. Squadra francese della velocità che è sempre più ridotta all’osso dopo questa gara.