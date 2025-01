Rugby, in Champions Cup sette qualificate ai playoff. Treviso obbligata a vincere per continuare

Si è conclusa la terza giornata della Champions Cup di rugby e sui campi d’Europa sono state scritte le prime sentenze della coppa europea. E con sette squadre già qualificate ai playoff, l’ultima giornata sarà decisiva per tutte le altre, compresa la Benetton Treviso, che dopo il ko di Bristol sarà quasi obbligata a vincere il prossimo weekend.

La pool 1 ha già qualificato ai playoff tre formazioni, con gli Sharks sudafricani a un solo punto dalla seconda fase del torneo. Terzo successo su tre per Bordeaux, che demolisce Exeter 17-69, e Tolosa, che espugna il campo degli Sharks 8-20, mentre si qualificano anche i Leicester Tigers, che battono 38-10 l’Ulster. Resta, come detto, da assegnare l’ultimo posto, con gli Sharks a quota 5, mentre Ulster ed Exeter sono ferme a 0. Ai sudafricani basta un punto a Bordeaux questo weekend per passare, o sperare che Ulster-Exeter finisca senza bonus offensivi.

Nella pool 2, invece, resta imbattuto solo il Leinster, che espugna La Rochelle 14-16 ed è l’unica già qualificata ai playoff. Alle loro spalle proprio La Rochelle, con 10 punti, seguiti da Bath (40-21 al Clermont) e Benetton Treviso (sconfitta 35-29 a Bristol) con 7 punti, mentre Clermont e Bristol sono fermi a 5. Tutte, dunque, ancora in corsa per i playoff, con La Rochelle cui basterà un punto a Monigo il prossimo weekend per staccare il biglietto, mentre Bath e Benetton vincendo saranno qualificate. In caso di ko, invece, la differenza potrebbero farla i punti di bonus, e dunque per i ragazzi di Bortolami vincere è quasi obbligatorio.

Nella pool 3, poi, classifica cortissima, con i soli Northampton Saints (11 punti) qualificati, nonostante il ko per 45-35 contro lo Stade Français. Alle loro spalle Munster e Saracens, a quota 10, con gli irlandesi che hanno battuto gli inglesi 17-12; seguiti dal Castres, che ha battuto 49-10 i Bulls, e dallo Stade Français a quota 5. Primi eliminati matematicamente in Champions Cup sono i Bulls, fermi a quota 0, mentre tutte le altre si giocheranno un posto ai playoff il prossimo weekend.

Nella pool 4, infine, dominio per il Tolone, 33-21 agli Harlequins per il terzo successo consecutivo, a quota 12, e Glasgow Warriors, vincenti 29-19 contro il Racing 92, a quota 10 ed entrambe già qualificate ai playoff. Per gli ultimi due posti, invece, tutto da decidere con Harlequins, Stormers e Sale Sharks a quota 5, e Racing 92 a quota 4. Racing 92-Stormers deciderà la terza qualificata, mentre Quins e Sale Sharks sono chiamati a battere le due leader di classifica per strappare il biglietto per i playoff.