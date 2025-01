Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica dei più ricchi: novità per Hamilton, Leclerc in crescita

Il Mondiale F1 2025 prenderà il via nel weekend del 14-16 marzo col GP d’Australia. Sarà il circuito di Melbourne a tenere a battesimo questa lunghissima stagione, caratterizzata da ben 24 Gran Premi e che durerà quasi nove mesi, visto che si concluderà il 7 dicembre ad Abu Dhabi. Sarà un’annata agonistica decisamente intensa in giro per tutto il mondo, pronta a regalare grande spettacolo ed emozioni a non finire.

Max Verstappen si presenterà ai nastri di partenza dopo essersi laureato Campione del Mondo per la quarta volta consecutiva, ma il fuoriclasse olandese potrebbe non essere il grande favorito della vigilia visto che la Red Bull non sembra essere più performante. I riflettori saranno puntati sulla Ferrari, che si affiderà a Charles Leclerc e alla grandissima novità Lewis Hamilton, pronto a vestire il rosso dopo una carriera in Mercedes. La McLaren vuole sognare in grande dopo aver conquistato il titolo costruttori e si affiderà ancora a Lando Norris e Oscar Piastri, mentre in Mercedes sbarcherà l’italiano Kimi Antonelli, pronto ad affiancare George Russell.

Questo è il quadro sportivo che ci aspetta tra un paio di mesi (anche se prima ci saranno gli imperdibili Test invernali), ma un’altra domanda molto frequente che si fanno gli appassionati riguarda gli stipendi dei piloti: quanti soldi guadagnano i piloti che corrono in F1? Parliamo di cifre molto elevate, vista l’importanza mediatica del Circus e gli sponsor che vi circolano attorno. I venti piloti che si schierano sulla griglia di partenza possono godere degli stipendi delle scuderie e di entrate dagli sponsor.

Al momento non sono ancora stati svelati gli importi per il 2025, ma possiamo basarci sulla classifica relativa al 2024 stilata dalla quotata rivista Forbes. Max Verstappen è il Paperon de’ Paperoni con 75 milioni di dollari. L’alfiere della Red Bull è ampiamente davanti a Lewis Hamilton, che si è fermato a 55 milioni. Ampiamente distaccato il pilota che completa il podio dei più ricchi dell’anno: è Lando Norris con 35 milioni.

A seguire il veterano Fernando Alonso con 27,5 milioni percepiti dalla Aston Martin, mentre Charles Leclerc è soltanto quinto in graduatoria con i 27 milioni garantiti da Ferrari. Più attardate le seconde guide: George Russell (Mercedes) ha raggiunto i 23 milioni, Oscar Piastri (McLaren) si è fermato a 22 milioni, Sergio Perez (Red Bull) ha guadagnato 19,5 milioni, Carlos Sainz ha chiuso l’avventura in Ferrari con 19 milioni.

Per il 2025 ci sono soltanto delle indiscrezioni: Lewis Hamilton dovrebbe percepire 49 milioni di dollari dalla Ferrari, mentre Carlos Sainz dovrebbe scendere a 10,5 milioni con la Williams. Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti di F1 con tutte le cifre dei loro guadagni (soltanto la top-10 stilata da Forbes per il 2024).

CLASSIFICA STIPENDI PILOTI F1 (nel 2024)

1. Max Verstappen (Red Bull) 75 milioni di dollari

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 55 milioni di dollari

3. Lando Norris (McLaren) 35 milioni di dollari

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 27,5 milioni di dollari

5. Charles Leclerc (Ferrari) 27 milioni di dollari

6. George Russell (Mercedes) 23 milioni di dollari

7. Oscar Piastri (McLaren) 22 milioni di dollari

8. Sergio Perez (Red Bull) 19,5 milioni di dollari

9. Carlos Sainz (Ferrari) 19 milioni di dollari

10. Pierre Gasly (Alpine) 12 milioni di dollari