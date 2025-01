Quando Simone Deromedis oggi in tv: orario skicross Reiteralm, rivali in batteria, tv, streaming

Oggi venerdì 17 gennaio (a partire dalle ore 10.30) andrà in scena la seconda gara di Reiteralm, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross. Dopo il primo atto disputato giovedì, nuovo spettacolo sulle nevi austriache, dove l’Italia vorrà sognare in grande con Simone Deromedis: il Campione del Mondo dovrà riscattare l’eliminazione subita ai quarti di finale di gara-1 e che lo ha portato a 105 punti di distacco dal tedesco Florian Wilmsmann in classifica generale.

Simone Deromedis si presenterà all’appuntamento con il terzo tempo di qualificazione ed è dunque stato inserito nel quarto ottavo di finale, dove indosserà il pettorale rosso: i suoi avversari saranno il francese Melvin Tchiknavorian, l’italiano Dominik Zuech e il canadese Jared Schmidt. L’azzurro partirà con i favori del pronostico per superare il turno, ma dovrà prestare la massima attenzione a degli avversari insidiosi.

Nell’eventuale quarto di finale incrocerà chi avrà la meglio nella serie che comprende lo svedese David Mobaerg, il francese Terence Tchiknavorian, il ceco Daniel Paulus e lo svizzero Marc Bischofberger. Nell’eventuale semifinale potrebbe affrontare il tedesco Florian Wilmsmann, grande rivale per la Sfera di Cristallo atteso dai connazionali Fischer e Hronek agli ottavi e poi sulla carta dal giapponese Ryo Sugai e dallo svizzero Tobias Baur nei quarti.

Dall’altro parte del tabellone spiccano i francesi Youri Duplessis Kergomard e Nicolas Raffort, lo svizzero Alex Fiva, i canadesi Kristofor Mahler e Kevin Dury, l’austriaco Adam Kappacher. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di Simone Deromedis nel tabellone finale dello skicross a Reiteralm, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e Discovery+; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA SIMONE DEROMEDIS OGGI NELLO SKICROSS

Venerdì 17 gennaio

Ore 10.30 Skicross maschile a Reiteralm, tabellone finale – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SKICROSS REITERALM: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI SIMONE DEROMEDIS NEGLI OTTAVI

Il francese Melvin Tchiknavorian, l’italiano Dominik Zuech e il canadese Jared Schmidt.