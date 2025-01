Skicross, Yanick Gunsch festeggia il compleanno con il primo podio in Coppa del Mondo! Deromedis eliminato

Yanick Gunsch ha conquistato un pregevole terzo posto a Reiteralm (Austria), dove è andata in scena la sesta tappa della Coppa del Mondo di skicross. L’azzurro è riuscito a salire sul gradino più basso del podio al termine di una giornata semplicemente memorabile su una pista lunga e spettacolare, caratterizzata da salti, gobbe, passaggi tecnici e una partenza molto esigente. L’atleta originario della Val Venosta ha festeggiato nel miglior modo possibile il suo 28mo compleanno, che ricorre proprio nella giornata odierna: prima di oggi non era mai riuscito a spingersi fino ai quarti di finale ed era entrato in top-30 soltanto in sette occasioni (il miglior risultato era il 21mo posto ad Arosa il 14 dicembre 2021).

In una particolare finale a tre, visto che lo svizzero Alex Fiva si era infortunato in semifinale cadendo dopo un contatto con lo svedese Erik Mobaerg e aveva così rinunciato alla disputa dell’atto conclusivo, Yanick Gunsch è partito in maniera brillante e si è inserito tra il tedesco Florian Wilmsmann e il francese Melvin Tchiknavorian, ma a metà tracciato il transalpino ha operato il sorpasso e così il nostro portacolori si è dovuto accontentare della terza piazza nella gara vinta dal teutonico, al suo secondo successo stagionale e sempre più primo in classifica generale.

L’azzurro, ammesso all’evento con il nono tempo di qualificazione, era stato eccellente nell’ottavo di finale, rendendosi protagonista di uno splendido sorpasso ai danni dell’austriaco Tristan Takats per chiudere alle spalle del canadese Kevin Drury. Il nostro portacolori è uscito in maniera brillante dai blocchi di partenza nel quarto di finale e ha preso il comando delle operazioni, è poi stato infilato dal francese Youri Duplessis Kergomard ma con grande arguzia ha preceduto Drury e lo svizzero Sandro Lohner. Altro scatto a razzo in semifinale, Gunsch sorprende tutti ma in uscita da una curva è lento e subisce il sorpasso da parte del francese Melvin Tchiknavorian. L’azzurro è stato bravo a gestire i tentativi di Duplessis Kergomard nel finale, dove era lento, e si è qualificato per l’atto conclusivo.

Giornata negativa per Simone Deromedis, che aveva staccato il biglietto per il tabellone a eliminazione diretta con il settimo crono del turno preliminare. Il Campione del Mondo, che prima di questa gara occupava la terza posizione in classifica generale con un distacco di 25 punti dal leader Wilmsmann, è stato eliminato nei quarti di finale: una partenza tentennante lo ha relegato subito alle spalle del tedesco e dello svedese Erik Mobaerg, poi ha subito il sorpasso anche da parte del teutonico Tim Hronek e ha così chiuso la propria batteria in quarta posizione.

Il trentino aveva già dovuto sudare nell’ottavo di finale, perché nelle battute iniziali aveva subito l’iniziativa del giapponese Satoshi Furuno e dell’austriaco Adam Kappacher, aveva inseguito per quasi tutta la pista e nel settore conclusivo aveva letto benissimo una coppia di gobbe, superando il nipponico e garantendosi il secondo posto alle spalle del tedesco Tim Hronek. Il tredicesimo posto odierno gli consente di portare a casa soltanto 20 punti e rappresenta una battuta d’arresto importante.

Simone Deromedis è un po’ altalenante: è salito sul podio in tre occasioni (vittoria in Val Thorens, secondo posto ad Arosa e terza piazza a San Candido), ma è incappato anche in una 17ma piazza nella gara-2 in Francia e in una nona posizione nella gara-1 in terra italiana. Serve più continuità per poter concretamente puntare alla Sfera di Cristallo, i risultati odierni hanno sensibilmente complicato la rincorsa: ora il 24enne ha superato il canadese Reece Howden (non qualificato alle fasi finali) ed è secondo con all’attivo 305 punti, ma Wilsmann ha allungato e comanda con un vantaggio di 105 lunghezze sull’azzurro, 108 su Fiva e 114 su Howden.

Federico Tomasoni ed Edoardo Zorzi si erano invece ostacolati tra loro nel primo ottavo di finale vinto dal francese Youri Duplessis Kergomard davanti allo svizzero Sandro Lohner. Dominik Zuech aveva chiuso al quarto posto il proprio ottavo di finale alle spalle dello svizzero Tobias Baur, del giapponese Ryo Sugai e dell’elvetico Romain Detraz. Domani (venerdì 17 gennaio, ore 10.30) si tornerà in pista per la gara-2 a Reiteralm.