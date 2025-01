Skicross, Simone Deromedis e Jole Galli pimpanti anche nelle qualifiche di gara-2 a Reiteralm. Howden out

Oggi pomeriggio si sono disputate altre qualificazioni a Reiteralm (Austria), dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di skicross. La sessione mattutina aveva definito il tabellone della gara in programma giovedì 16 gennaio (ore 12.30), mentre la seconda ha promosso i migliori trentadue atleti all’evento in programma venerdì 17 gennaio (ore 10.30).

Simone Deromedis si è rivelato particolarmente brillante e ha chiuso al terzo posto con il tempo di 1:09.34, dopo che in mattinata era stato settimo. Il Campione del Mondo, reduce dal terzo gradino del podio a San Candido e terzo in classifica generale a 25 lunghezze di distacco dal tedesco Florian Wilmsmann, ha accusato un ritardo di 28 centesimi dal francese Youri Duplessis Kergomard e di 13 centesimi da Wilmsmann (il transalpino e il teutonico hanno replicato i risultati della prima qualifica).

L’azzurro si è lasciato alle spalle lo svizzero Alex Fiva (a 0.93), il canadese Kristofor Mahler (a 1.08) e lo svedese David Mobaerg (a 1.11). Altra clamorosa eliminazione per Reece Howden: il canadese, secondo in classifica generale, ha terminato in 33ma posizione e non parteciperà alla fase a eliminazione diretta di gara-2 dopo aver fallito l’obiettivo anche in mattinata, dunque rischia di uscire dalla lotta per la Sfera di Cristallo.

Altri tre italiani hanno superato il turno: Dominik Zuech (19mo a 1.55), Edoardo Zorzi (21mo a 1.64) e Federico Tomasoni (25mo a 1.84). Yanick Gunsch eliminato (35mo a 2.37). Prova eccellente anche da parte di Jole Galli, ottima terza con il tempo di 1:31.71 dopo la sesta piazza del mattino. L’azzurra, reduce dal secondo posto di San Candido, si trova a 62 centesimi dalla svizzera Talina Gantenbein (1:13.09) e a 29 centesimi dalla canadese India Sherret. L’azzurra ha preceduto le canadesi Hannah Schmidt (a 0.85) e Marielle Thompson (a 1.64), la svizzera Fanny Smith (a 1.79) e la francese Marielle Berger Sabbatel (a 1.96).