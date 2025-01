Punto folle di Sonego: la palla torna nel suo campo, Shelton gli stringe la mano

Una partita difficile per Lorenzo Sonego alla Rod Laver Arena di Melbourne, nei quarti di finale degli Australian Open, contro Ben Shelton. L’americano è in vantaggio nello score di 6-4 7-5 e l’azzurro sta cercando in tutti i modi di rimanere aggrappato alla partita.

Scambi lottati specialmente nei turni al servizio del piemontese, messo in difficoltà dalle traiettorie arrotate e potenti del suo avversario e anche dal vento che con alcune folate non consente un impatto pulito sulla pallina.

All’inizio del secondo set, Sonego è stato costretto a un’autentica prodezza per salvare una palla break. Attaccando con un dritto incrociato, il tennista nostrano ha dovuto fronteggiare un passante di dritto mancino micidiale dello statunitense e in tuffo ha trovato il modo di effettuare una volée con effetto a rientrare sulla pallina. Un colpo spettacolare che ha strappato gli applausi dei presenti.

Di seguito il video della prodezza di Sonego:

Lorenzo Sonego with another point of the tournament contender.

How did he reach for this volley at the net ?

Jumped in the air and ball came back on his court pic.twitter.com/9TvkZqts19

— edgeAI (@edgeAIapp) January 22, 2025