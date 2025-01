Pallanuoto femminile, Orizzonte Catania ai quarti di Champions League. SIS Roma e Plebiscito Padova vicine all’eliminazione

La fase a gironi della Champions League 2024-2025 di pallanuoto femminile al termine della quarta giornata emette i primi verdetti, ufficializzando le prime sei squadre qualificate ai quarti: vittoria e passaggio del turno per l’Orizzonte Catania, sconfitte e speranze appese ad un filo per SIS Roma e Plebiscito Padova.

Nel Girone D arriva la qualificazione ai quarti per l’Orizzonte Catania: le etnee passano in casa delle magiare dell’Ujpest per 7-9, ribaltando il match nell’ultimo quarto dopo essere finite sotto 6-5 con un parziale mortifero di 0-3, per poi controllare fino al successo finale, che, in virtù degli scontri diretti favorevoli, consegna il passaggio del turno alle siciliane.

Nel Gruppo C si complica il cammino della SIS Roma, sconfitta in casa dalle neerlandesi del Donk per 11-12: le capitoline vengono rimontate nella seconda parte di gara, subendo il gol decisivo ad opera di Sleeking a 8″ dalla sirena. La compagine italiana, a due giornate dal termine, è in ritardo di 2 punti ed in svantaggio negli scontri diretti con le neerlandesi.

Nel Gruppo B è appeso ad un filo il destino della Plebiscito Padova, sconfitta in casa per 11-14 dalle magiare del Ferencvaros: le patavine pagano una prima parte di gara chiusa sotto 5-8 e non riescono più a rientrare. Le venete dovranno sperare di arrivare all’ultima giornata ancora in corsa per la qualificazione e poi dovranno provare a vincere contro il Matarò ribaltando inoltre il pesantissimo 16-9 subito in Spagna.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati quarta giornata

25/01 – 12:30 Sabadell, ESP Group Stage Group A ASTRALPOOL CN SABADELL 12 – 7 DUNAUJVAROS WPC

25/01 – 13:00 Mataro, ESP Group Stage Group B ASSOLIM CN MATARO 13 – 5 POLAR BEARS

25/01 – 15:00 Vouliagmeni, GRE Group Stage Group A VOULIAGMENI NC 14 – 8 CN TERRASSA

25/01 – 17:00 Budapest, HUN Group Stage Group D BVSC-MANNA ABC 10 – 17 CN SANT ANDREU

25/01 – 18:00 Budapest, HUN Group Stage Group D UVSE HELIA-D 7 – 9 ORIZZONTE CATANIA

25/01 – 19:00 Padova, ITA Group Stage Group B PLEBISCITO PADOVA 11 – 14 FTC TELEKOM WATERPOLO

25/01 – 19:00 Piraeus, GRE Group Stage Group C OLYMPIACOS SFP 14 – 11 ALIMOS NAC BETSSON

25/01 – 21:00 Roma, ITA Group Stage Group C SIS ROMA 11 – 12 GZC DONK

Classifiche

(In grassetto le squadre qualificate ai quarti)

Gruppo A

Astralpool Sabadell (ESP) 12, Vouliagmeni NC (GRE) 9, CN Terrassa (ESP) 2, Dunaujvaros (HUN) 1.

Gruppo B

FTC-Telekom (HUN) 12, CN Mataro (ESP) 9, Plebiscito Padova (ITA) 3, Polar Bears (NED) 0.

Gruppo C

Olympiacos Piraeus (GRE) 12, GZC Donk (NED) 6, SIS Roma (ITA) 4, Alimos NAC Betsson (GRE) 2.

Gruppo D

CN Sant Andreu (ESP) 12, Ekipe Orizzonte (ITA) 9, UVSE Budapest (HUN) 3, BVSC-Manna ABC (HUN) 0.