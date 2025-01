Pallanuoto femminile, il Setterosa sperimenta le nuove regole in World Cup: tutte le novità

Così come per gli uomini, anche per le donne verrà sperimentato, per la prima volta nella categoria senior, nel corso delle qualificazioni della World Cup, il nuovo regolamento tecnico introdotto da World Aquatics. Le nuove regole ancora una volta favoriscono lo spettacolo e la rapidità di gioco e saranno in vigore anche ai Mondiali, appuntamento clou della stagione, nonché nella prossima edizione delle Olimpiadi.

NUOVO REGOLAMENTO PALLANUOTO WORLD AQUATICS

Per gli uomini sono state ridotte le dimensioni del campo di gioco, che è sceso a 25 metri, così come il possesso è passato da 30″ a 25″, mentre è rimasto di 30″ tra le donne. E’ scesa anche la durata dell’esclusione temporanea, che è diminuita da 20″ a 15″, così come è stata ridotta la durata del secondo possesso, che è passato anch’esso da 20″ a 15″.

E’ stato introdotto, infine il Challenge: ogni allenatore ha la possibilità di ricorrere al VAR in caso di decisione arbitrale contestata. Si può reiterare la chiamata ogni volta che la richiesta verrà accolta. In distinta andranno al massimo 14 elementi, con un massimo di 12 giocatori di movimento oltre ad un minimo di 1 ed un massimo di 2 portieri: ogni squadra dovrà iniziare la gara con un portiere in acqua, ma non sarà poi obbligatorio schierarne uno dopo il via del match.