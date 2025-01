Pallanuoto: sconfitta di misura per il Setterosa in World Cup con l’Ungheria

Arriva un’altra sconfitta in quel di Alessandropoli per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile. Il Setterosa, impegnato nella fase preliminare di World Cup, è stato battuto per 13-12 dall’Ungheria, argento mondiale in carica.

Resta un’ultima partita da giocare, quella con Israele domani, alle azzurre di Carlo Silipo: fondamentale vincere, magari anche con un successo netto, e magari tifare Ungheria nella sfida con gli USA, per volare alle Super Final.

Nel match odierno le azzurre restano in partita fino alla fine, nonostante un terzo quarto da dimenticare soprattutto in fase difensiva. Non basta però un’altra prestazione super di Bettini (cinque reti) per trionfare.

Ungheria-Italia 13-12

Italia: Neszmely, Hajdu 1, Varro, Dobi, Domsodi, Pogonyi 1, Baksa, Keshzthelyi 6, Leimeter 2, Rybanska 1, Farago 2, Peresztegi-Nagy, Torma, Tiba. All. Cseh.

Italia: Condorelli, Leone 2, Di Maria 2, Cordovani, Gant, Cergol , Giustini 1, Colletta, Bettini 5 (1 rig.), Ranalli, Cocchiere, Sesena ne, Rosta 1, Cassarà 1. All. Silipo.

Arbitri: Cabanas (Esp) e Blaskovic (Cro)

Note: parziali: 3-2, 2-4, 6-3, 2-3. Superiorità numeriche: Ungheria 5/12, Italia 5/14 + 1 rigore. Ammonito Cseh (all. U) per proteste nel quarto periodo. Uscite per limite di falli Rybanska (U) nel terzo tempo, Pogonyi (U), Ranalli e Gant (I) nel quarto tempo. Espulse Cocchiere (I) e Varro (U) per reciproche scorrettezze.