Calendario World Cup pallanuoto femminile 2025: orari, programma, tv, quando gioca l’Italia

Il Setterosa del commissario tecnico Carlo Silipo inizierà tra poco più di 24 ore il proprio cammino nelle qualificazioni della Division I della World Cup 2025 di pallanuoto femminile. Da martedì 14 a domenica 19 gennaio ad Alessandropoli, in Grecia si saranno battaglia 8 Nazionali per 6 posti a disposizione.

Nella prima fase delle qualificazioni elleniche l’Italia sarà inserita nel Girone B con Paesi Bassi, Australia ed Israele, mentre nel Girone A si affronteranno Spagna, Stati Uniti, Grecia ed Ungheria. Le prime due di ciascun girone avranno accesso al raggruppamento dal 1° al 4° posto e saranno già qualificate.

Le terze e le quarte classificate di ciascun girone, invece, si affronteranno nel raggruppamento dal 5° all’8° posto, ed in questo caso soltanto le migliori due staccheranno il biglietto per la Super Final: l’ultimo atto della manifestazione si disputerà dall’11 al 13 aprile in sede da definire.

Va ricordato che si sono già disputate le qualificazioni della Division II, andate in scena ad Istanbul, in Turchia, dal 14 al 17 dicembre 2024, che hanno promosso alla Super Final Cina e Giappone: la Final Eight si disputerà con un tabellone ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale.

Le sfide del Setterosa nelle qualificazioni della Division I della World Cup 2025 di pallanuoto femminile verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Rai Play per il Setterosa, e da Eurovision Sport per gli altri incontri. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dei match dell’Italia.

CALENDARIO WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Qualificazioni Division I (Alessandropoli, Grecia – 14-19 gennaio)

Girone A: Spagna, Stati Uniti, Grecia, Ungheria.

Girone B: Paesi Bassi, Australia, Israele, Italia.

Martedì 14 gennaio

14:00 Stati Uniti-Spagna

16:00 Israele-Italia

18:00 Grecia-Ungheria

20:00 Paesi Bassi-Australia

Mercoledì 15 gennaio

14:00 Ungheria-Stati Uniti

16:00 Italia-Paesi Bassi

18:00 Spagna-Grecia

20:00 Australia-Israele

Giovedì 16 gennaio

14:00 Spagna-Ungheria

16:00 Paesi Bassi-Israele

18:00 Grecia-Stati Uniti

20:00 Italia-Australia

Venerdì 17 gennaio

14:00 3A-4B

16:00 3B-4A

18:00 1A-2B

20:00 1B-2A

Sabato 18 gennaio

14:00 4A-4B

16:00 3A-3B

18:00 2A-2B

20:00 1A-1B

Domenica 19 gennaio

14:00 3A-4A

16:00 3B-4B

18:00 1A-2A

20:00 1B-2B

PROGRAMMA WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per i match del Setterosa su Rai Sport HD.

Diretta streaming: per i match del Setterosa su Rai Play, per tutte le altre sfide su Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: per i match del Setterosa su OA Sport.