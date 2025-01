Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: Bogliasco-Lazio 7-7 nell’unico match odierno della prima di ritorno

Nel sabato dedicato alle Coppe Europee si è giocata una sola partita valida per la decima giornata, la prima di ritorno, della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: finisce in parità, sul punteggio di 7-7, la sfida tra Bogliasco e Lazio Nuoto.

Le liguri, facendosi raggiungere a 17″ dalla sirena finale, sprecano l’opportunità di accorciare ulteriormente sul Cosenza, vanno a quota 10 e si portano soltanto a -5 dalle calabresi, che occupano il sesto posto, l’ultimo utile per i play-off, mentre le laziali, salendo a quota 4, vanno a -2 dalla Brizz, che si trova all’ottavo posto, piazzamento che varrà il vantaggio del fattore campo nei play-out.

TABELLINO

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-SS LAZIO NUOTO 7-7

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 3, D. Spampinato, L. Virzi, G. Bozzo, G. Millo, B. Rosta 3, R. Rogondino, Van Dyke, B. Bo 1, M. Carpaneto, C. Paganuzzi, G. De’ Capitani Di Vimercate, F. Soro. All. Sinatra.

SS LAZIO NUOTO: G. Acerbotti, I. Falso, G. Di Marcantonio, C. Ioannou 1, M. Savioli 1, L. Boldrini 2, C. Tori, C. Lomonte 2, S. Rugora, L. Mataafa, F. Troncanetti, A. Rovetta 1, S. Lucherini. All. Spagnolo.

Arbitri: Grillo e Rizzo.

Note – Parziali: 1-1, 3-2, 2-3, 1-1. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: AGN Energia Bogliasco 1951 0/7 + 3 rigori (uno fallito) e SS Lazio Nuoto 3/6 + un rigore fallito. Ioannou (L) fallisce un rigore (palo) a 7’45” del primo tempo. Spettatori: 100 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Risultati

1^ Giornata – sabato 18 gennaio 2025

15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – VELA NUOTO ANCONA 21-8

1^ Giornata – mercoledì 22 gennaio 2025

14:00 S.I.S. ROMA – SMILE COSENZA PALLANUOTO 21-3

19:30 C.S. PLEBISCITO PD – RAPALLO PALLANUOTO 11-8

1^ Giornata – sabato 25 gennaio 2025

15:00 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – S.S. LAZIO NUOTO 7-7

1^ Giornata – mercoledì 29 gennaio 2025

14:30 BRIZZ NUOTO – PALLANUOTO TRIESTE Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

Classifica

SIS ROMA 27

L’EKIPE ORIZZONTE 24

RAPALLO PALLANUOTO 21

PALLANUOTO TRIESTE* 19

CS PLEBISCITO PD 19

COSENZA PALLANUOTO 15

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 10

BRIZZ NUOTO* 6

SS LAZIO NUOTO 4

VELA NUOTO ANCONA 0

* = una partita in meno