Pallamano, l’Italia cede in Yellow Cup contro l’Olanda per 31-26

L’Italia ha perso contro i Paesi Bassi nella seconda partita della Yellow Cup, torneo di preparazione ai Mondiali 2025 di pallamano che inizieranno il prossimo 14 gennaio. Gli azzurri hanno perso per 31-26 dopo aver primeggiato nella giornata di ieri contro la Svizzera.

In terra elvetica, nuovamente presso l’AXA Arena di Winterthur, gli atleti diretti da Riccardo Trillini hanno subito in un primo momento un deciso assalto da parte dell’Olanda. Gli uomini di Staffan Olsson hanno messo pressione ai nostri connazionali portandosi subito in vantaggio di quattro gol (7-3). Davide Bulzamini, Thomas Bortoli e compagni si sono presto ricompattati accorciando le distanze sulla concorrenza. Il gap si è ridotto a tre reti e il primo parziale si è concluso 16-12.

Il vantaggio dell’Olanda è rimasto di fatto intatto con la ripresa del duello, l’Italia ha provato a restare in partita mantenendo un ritardo di due o tre gol. I rivali hanno quindi dovuto controllare l’ipotetico ritorno dei nostri atleti, all’assalto fino alla sirena finale. La rimonta conclusiva non è riuscita, la partita si è conclusa sul risultato di 31-26 a favore dei Paesi Bassi.

Manca ancora una partita per mettere fine alla Yellow Cup 2025, domani è in programma il duello contro il Kosovo (ore 14.30). Ricordiamo che successivamente la Nazionale si trasferirà in Germania per l’ultima tappa pre-Mondiali in quel di Hildesheim tra il 7 e il 10 gennaio.