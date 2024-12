Calendario pallamano 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Un’annata scoppiettante, che partirà sin da subito con il piede pigiato sull’acceleratore. Il 2025 della pallamano italiana e internazionale è in rampa di lancio. Dalle nazionali ai club, sempre a suon di gol ed emozioni.

Si va subito al dunque al maschile: dal 14 gennaio al 2 febbraio si disputeranno i Mondiali 2025, a cui parteciperà anche l’Italia che torna sulla scena iridata 28 anni dopo l’ultima volta, in un torneo che verrà organizzato da Croazia, Danimarca e Norvegia. Gli azzurri del dt Riccardo Trillini saranno certamente di scena il 14, il 16 e il 18 gennaio per le partite del Preliminary Round, rispettivamente contro Tunisia, Algeria e Danimarca, poi da lì bisognerà capire dove Parisini e compagni saranno in grado di arrivare e quale nazionale verrà incoronata sul tetto del mondo.

Dall’8 febbraio poi riprenderà la Serie A Gold, mentre la Serie A1 femminile proseguirà il suo cammino, come sta succedendo in queste settimane. A fine febbraio invece si disputeranno, in maniera congiunta, le Finals di Coppa Italia.

L’attività relativa ai campionati poi vedrà la Serie A Gold completare la sua regular season il 3 maggio, andando poi a disputare i playoff e i playout fra il 17, il 24 e il 28 maggio e infine le finali scudetto il 31 maggio, il 7 e l’11 giugno, mentre la Serie A1 femminile verrà scandita dalla conclusione della regular season il 19 aprile, con playoff e playout in agenda 3,10 e 14 maggio e le finali scudetto in calendario 17, 24 e 28 maggio.

E le coppe europee? Da aggiungere ci sono le Final Four delle varie competizioni continentali. Al maschile: European Cup e European League 24-25 maggio ad Amburgo, mentre la Champions League si porrà in agenda il 14-15 giugno a Colonia. Al femminile: European League il 3-4 maggio a Graz, European Cup nei rispettivi palazzetti delle finaliste fra il 10 e il 17 maggio e infine la Champions League in agenda il 31 maggio e il 1° giugno a Budapest.

Poi qualche mese di pausa prima dell’inizio della stagione 2025-2026, senza dimenticare che precedentemente l’Italia al femminile sarà impegnata, precisamente nel mese di aprile 2025, nella caccia alla qualificazione ai Mondiali Femminili 2025, in programma dal 27 novembre al 14 dicembre fra Germania e Paesi Bassi, mentre l’Italia maschile proverà a ottenere il pass per gli Europei 2026. Di seguito il calendario riassuntivo di tutte le attività in programma.

CALENDARIO PALLAMANO 2025

Mondiali Maschili 2025: 14 gennaio-2 febbraio (Croazia, Danimarca, Norvegia)

Preliminary Round, Gruppo B (Herning – Danimarca)

14 gennaio h 17.30, Italia-Tunisia

16 gennaio h 18.00, Italia-Algeria

18 gennaio h 20.30, Danimarca-Italia

Campionati Italiani

Serie A Gold

Ripresa stagione: 8 febbraio

Finals Coppa Italia: 27 febbraio – 2 marzo 2025 (sede ancora da cominucare)

Fine regular season: 3 maggio 2025

Semifinali Scudetto e play-out: 17, 24, 28 maggio 2025

Finale Scudetto: 31 maggio, 7 e 11 giugno 2025

Serie A1 Femminile

Finals Coppa Italia: 27 febbraio – 2 marzo 2025 (Sede ancora da scegliere)

Fine regular season: 19 aprile 2025

Semifinali Scudetto e play-out: 3, 10 e 14 maggio 2025

Finale Scudetto: 17, 24 e 28 maggio 2025

Coppe Europee

Finali Maschili Champions League: 14-15 giugno (Colonia)

Finali Maschili European League: 24-25 maggio (Amburgo)

Finali Maschili European Cup: 24-25 maggio (Amburgo)

Finali Femminili Champions League: 31 maggio-1° giugno (Budapest)

Finali Femminili European League: 3-4 maggio (Graz)

Finali Femminili European Cup: 10 e 17 maggio (andata e ritorno in base alle finaliste)

Attività Nazionale Italiana

Maschile – Qualificazione Europei 2026

Gruppo 4

13 marzo 2025 h 19.40, Lettonia-Italia, a Jelgava

16 marzo 2025 h 18.00, Italia-Lettonia, a Oristano

7/8 maggio 2025, Italia-Spagna, orario e sede da ufficializzare

11 maggio 2025 h 18.00, Serbia-Italia, sede da ufficializzare

Femminile – Playoff di Qualificazione ai Mondiali 2025 (in programma dal 27 novembre al 14 dicembre)

9/10 aprile, Italia-Romania, orario e sede da ufficializzare

12/13 aprile, Romania-Italia, orario e sede da ufficializzare