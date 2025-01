Pallamano: l’Italia vince contro la Svizzera. Ottimo esordio azzurro nella Yellow Cup

La prima partita della Yellow Cup 2025, torneo di preparazione ai Mondiali 2025 di pallamano che inizieranno il prossimo 14 gennaio, è terminata per la nazionale italiana. Marrochi e soci erano impegnati contro la Svizzera. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

La partita a Winterthur inizia e vive di un primo tempo fatto di parziali e controparziali. A partire meglio sono gli azzurri che scappano sul 6-4, salvo poi subire la rimonta dei padroni di casa elvetici che a metà della prima frazione vanno sull’11-8. Da quel momento in poi però l’Italia inizia a colpire con il suo attacco e a contenere le avanzare rossocrociate, anche grazie alle tante parate di un Ebner già in grande forma in vista dei Mondiali. Gli uomini di Trillini tornano ampiamente in gara, andando addirittura al riposo in vantaggio sul 15-16.

La ripresa si apre con l’Italia ancora protagonista: Prantner (alla fine top scorer con 7 gol) va a referto due volte facendo allungare gli azzurri, che arrivano sino al 15-20 anche con la rete di Pirani. Bulzamini e compagni mettono fieno in cascina, anche perché il ritorno della Svizzera arriva: i padroni di casa segnano con Aellen accorciando e poi riequilibrano addirittura il match sul 28-28 a tre minuti dalla fine con Zehnder.

Volata finale. L’Italia mostra i muscoli con le parate di Ebner (che chiude con un clamoroso 35% di parate) e le reti di Prantner e Dapiran. Finisce 31-29: inizia bene l’avventura alla Yellow Cup. Domani alle 15.30 il secondo impegno in calendario, contro i Paesi Bassi. Di seguito il tabellino del match

h 18:15 | Svizzera – Italia 29-31 (p.t. 15-16)

Svizzera: Portner, Scheidiger, Aellen 3, Attenhofer, Ben Rohmdane, Kuttel 1, Laube, Maros 5, Rothlisberger, Rubin 1, Sigrist 3, Steenaerts 3, Willecke, Wolfisberg 1, Zehnder M. 5, Zehnder S. 7. All: Andy Schmid

Italia: Ebner 1, Colleluori, Angiolini 2, Bortoli 5, Bronzo, Bulzamini 2, Dapiran 1, De Angelis 1, Helmersson, Iballi 2, Marrochi, Mengon S. 1, Moretti 3, Pirani 3, Prantner 7, Romei 3. All: Riccardo Trillini