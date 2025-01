Pallamano, Danimarca e Francia all’attacco nel day-1 del Main Round

La Danimarca e la Francia non sbagliano nella prima giornata del Main Round per quanto riguarda i Mondiali di Pallamano 2025. I campioni olimpici in carica si impongono in casa contro la Germania (40-30) mentre gli ultimi campioni europei hanno primeggiato contro l’Ungheria (30-37).

I danesi allungano quindi nel Gruppo 1, il medesimo dell’Italia che tra due giorni lotterà proprio contro i tedeschi dopo l’eccellente affermazione odierna contro la Repubblica Ceca. Successo anche per la Svizzera che presso la Jyske Bank Boxen di Herning ha battuto per 37-26 la Tunisia.

Oltre a Francia ed Ungheria il Gruppo 2 in campo al Varaždin Arena di Varaždin (Croazia) ha sorriso anche all’Olanda. Gli olandesi hanno battuto per un solo punto (37-38) i rappresentanti del Qatar, mentre l’Austria ha pareggiato 29 pari contro la Macedonia del Nord

Domani il Gruppo 3 e 4 in campo tra Bærum e Zagabria. La Norvegia e la Croazia saranno quindi le osservati speciali insieme a Portogallo, Spagna, Svezia, Slovenia ed Egitto. Niente Italia come già detto, gli azzurri torneranno in campo dopodomani per una partita imperdibile contro la Germania.

I risultato di oggi

Gruppo 1

Svezia – Tunisia 37-26

Danimarca – Germania 40-30

Gruppo 2

Austria – Macedonia del Nord 29-29

Qatar – Olanda 37-38

Ungheria – Francia 30-37