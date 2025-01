Pallamano, l’Italia travolge la Cechia e resta in corsa per i quarti di finale ai Mondiali!

L’Italia della pallamano inizia il Main Round dei Mondiali 2025 nel modo migliore possibile. La squadra allenata dal dt Riccardo Trillini ha infatti mandato al tappeto la Cechia col risultato di 25-18. nella prima partita del secondo turno del torneo iridato. Ecco la cronaca della travolgente vittoria azzurra.

LA CRONACA

Al Jyske Bank Boxen di Herning si capisce sin da subito che si è entrati in una nuova fase dei Mondiali: il match è molto teso. L’Italia prova a fare gara di testa alzando immediatamente il ritmo, mentre la Cechia – come copione – sporca i ritmi del duello.

Trillini ha la possibilità di recuperare e mettere in partita Marco Mengon e Mikael Helmersson, con il solito Prantner a essere protagonista a suon di gol e scorribande. Si arriva al 10′ con gli azzurri a comandare 4-2. Il duello si innervosisce, i cechi cercano in tutti i modi di provocare l’Italia, che però non abbocca, aiutata anche dalle soluzioni tattiche offerte dai movimenti di Bortoli e dalle parate di un Ebner in formato “saracinesca” (votato MVP del match) sia per quanto riguarda i tiri dai sette metri sia per quanto riguarda le respinte da gioco aperto.

Il tempo inizia a scorrere, si supera il quarto d’ora. Marco Mengon finisce fuori due minuti per un tiro “intenzionale” al capo del portiere dei cechi Mrkva. Siamo sul 6-4, sul ribaltamento di fronte c’è un sette-metri per Skopar: Ebner lo ipnotizza in spaccata. E’ la parata che lancia gli azzurri (oggi in maglia bianca, ndr) verso una lunga cavalcata di azioni e gol.

Arrivano le reti – in serie – di Pranter, Parisini, Dapiran, Savini e Simone Mengon. In un amen è 11-4, la Cechia accusa il colpo: Kasparek e Roznizcky provano a rianimarla, ma il gap si accorcia di poco. Solo nell’ultimo minuto gli uomini allenati da Xavi Sabaté, parecchio arrabbiato per la tenuta tattica dei suoi, riescono a trovare il modo di instaurare un mini controparziale. Arrivano le reti del 14-8 e del 14-9 con Pirok protagonista. Si va al riposo: Italia-Cechia 14-9.

Si ricomincia: al via la ripresa. Solak mostra personalità consentendo ai suoi di ridurre le distanze sul 15-11, mentre a referto si iscrive anche Helmersson dai sette metri. Arrivano due minuti di espulsione per Bortoli, ma l’Italia con una splendida difesa tiene alla grande andando successivamente a segnare con la determinazione di Parisini e la “volante” di Bulzamini per il pesantissimo 17-11 al 38′.

Si scollina il 40′: 17-12, con Helmersson a sbagliare un tiro dai sette metri. Un giro d’orologio però, la palla arriva ad Iballi che da buona posizione non sbaglia: timeout Cechia, che si ritrova sotto 18-12.

Parisini e soci sulle ali dell’entusiasmo, cechi a corrente molto alternata. Prantner finisce in “panca puniti” per due minuti. Il tempo scorre fra un gol e l’altro, l’Italia riesce a gestire il vantaggio con Bronzo e Bortoli scatenati: si arriva al 50′ con il punteggio di 22-16.

E il colpo del ko: i cechi mollano, nonostante un due minuti contro Iballi, anche perché Ebner alza il muro un’altra volta. Altro parziale dell’Italia: Bronzo e Parisini, 24-16. E’ conto alla rovescia verso la fine di un match che si chiude con la rete di Dapiran e altri prodigi di Ebner.

Finisce così: Italia-Cechia 25-18. Terza vittoria in un Mondiale per la rappresentativa tricolore, cosa mai successa nella storia.

L’Italia conquista due punti preziosissimi per la classifica del suo Main Round ai Mondiali 2025. Ora gli azzurri salgono a quota 4 rimanendo in piena corsa per i quarti di finale. Prossima partita in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18.00 contro la fortissima Germania.