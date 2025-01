Pallamano: finito il Preliminary Round ai Mondiali 2025. Tutte le qualificate al Main Round: c’è l’Italia

La prima fase dei Mondiali 2025 di pallamano, quella del Preliminary Round, è ufficialmente finita. Le prime 8 squadre, tutte le ultime classificate delle 8 pool in gioco, sono state eliminate venendo così relegate al torneo fra il 25esimo e il 32esimo posto, mentre le 24 rimanenti hanno ottenuto il pass per la seconda fase: quella del Main Round. Tra le formazioni ancora in corso c’è anche l’Italia: andiamo quindi a riepilogare la situazione.

Preliminary Round – i verdetti definitivi

Gruppo A (Herning): Germania 6 pti, Svizzera 3, Repubblica Ceca 2, Polonia 1

Gruppo B (Herning): Danimarca 4 pti, ITALIA 4, Algeria 0, Tunisia 0

Gruppo C (Poreč): Francia 6 pti, Austria 4, Qatar 2, Kuwait 0

Gruppo D (Varazdin): Ungheria 5 pti, Paesi Bassi 4, Nord Macedonia 3, Guinea 0

Gruppo E (Oslo): Portogallo 6 pti, Brasile 4, Norvegia 2, USA 0

Gruppo F (Oslo): Svezia 5 pti, Spagna 5, Cile 2, Giappone 0

Gruppo G (Zagabria): Islanda 6, Slovenia 4, Capo Verde 2, Cuba 0

Gruppo H (Zagabria): Egitto 6 pti, Croazia 4, Argentina 2, Bahrain 0

In ogni girone le migliori 3 classificate si sono qualificate al Main Round portandosi dietro “solo” i punti fatti contro le altre squadre ancora in gioco nei Mondiali.

Main Round – la situazione di partenza a partire dal 21 gennaio

Gruppo I: Danimarca 4 pti, Germania 4, ITALIA 2, Svizzera 1, Repubblica Ceca 1, Tunisia 0

Gruppo II: Francia 4 pti, Ungheria 3, Paesi Bassi 2, Austria 2, Nord Macedonia 1, Qatar 0

Gruppo III: Portogallo 4 pti, Svezia 3, Spagna 3, Brasile 2, Norvegia 0, Cile 0

Gruppo IV: Islanda 4, Egitto 4, Slovenia 2, Croazia 2, Capo Verde 0, Argentina 0

Accedono ai quarti di finale le 2 migliori classificate di ogni gruppo. Le altre squadre disputeranno il torneo che va dal 9° al 24esimo posto. Ogni squadra giocherà solo contro le formazioni con cui non ha disputato già partite. Nel caso dell’Italia, le avversarie saranno Repubblica Ceca, Germania e Svizzera.