Nardi-Diallo, Australian Open 2025: orario, programma, tv, streaming

Dopo essere stato posticipato di un giorno rispetto al programma iniziale, l’esordio di Luca Nardi agli Australian Open 2025 di tennis arriverà nella notte italiana di martedì 14 gennaio, quando l’azzurro sarà opposto al canadese Gabriel Diallo.

Il match sarà il primo in programma all’1.00 ora italiana sul Court 12. Sarà una prima volta assoluta, in quanto l’azzurro ed il canadese non si sono mai sfidati in carriera. Il vincente della sfida affronterà al secondo turno uno tra il russo Karen Khachanov ed il transalpino Adrian Mannarino.

La sfida Nardi-Diallo, in programma nella terza giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 14 gennaio – Court 12

Dall’1.00 ora italiana

Luca Nardi (Italia) – Gabriel Diallo (Canada) – Diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.