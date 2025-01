Musetti-Shelton oggi in tv, Australian Open 2025: programma, orario, partite precedenti

Una grande giornata agli Australian Open e un sabato pienissimo di italiani: ben quattro azzurri daranno l’assalto agli ottavi di finale dello Slam australiano e fra questi ci sarà Lorenzo Musetti che affronta Ben Shelton in un match che si preannuncia spettacolare e decisamente intrigante anche per gli osservatori neutrali,

Lorenzo Musetti scenderà in campo non prima delle 7.00 sulla John Cain Arena contro Ben Shelton. Un avversario che nel recente passato ha rappresentato delle ottime prestazioni per il carrarino che l’ha battuto al Queen’s nel 2023 e a Miami lo scorso anno. L’azzurro dovrà essere bravo in risposta a far cominciare lo scambio e a far giocare tante palle al giocatore di Atlanta, incartandolo con le sue variazioni e cambi di ritmo.

Finora le due vittorie contro Matteo Arnaldi e Denis Shapovalov sono state più convincenti dal punto di vista dell’atteggiamento che dal punto di vista tecnico: l’azzurro non ha espresso un buon tennis e contro Shelton dovrà indubbiamente salire di colpi e servire con maggiore efficacia.

Guarda gli Australian Open 2025 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La partita tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton, valida per ilterzo turno degli Australian Open 2025, andrà in scena a partire dalle 7.00 ora italiana sulla John Cain Arena di Melbourne. La trasmissione televisiva sarà a cura di Eurosport 1 o 2; in streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2025

Sabato 18 gennaio

John Cain Arena – Inizio alle 01.00 italiane

A. Michelsen vs (19) K. Khachanov

Non prima delle 04.00 italiane

(6) E. Rybakina vs (32) D. Yastremska

Non prima delle 07.00 italiane

(21) B. Shelton vs (16) L. Musetti

PROGRAMMA MUSETTI-SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport