Musetti sfida Shelton: precedenti favorevoli e scontro diretto per la classifica

Lorenzo Musetti, numero 16 del seeding, affronterà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 21, nei sedicesimi degli Australian Open 2025 di tennis: il vincente negli ottavi di finale se la vedrà con uno tra l’altro statunitense Taylor Fritz, numero 4 del tabellone, ed il transalpino Gael Monfils.

Si tratterà della terza sfida tra i due, e l’azzurro può essere fiducioso, avendo vinto entrambi i precedenti: Lorenzo Musetti si è infatti imposto sia nel 2023 sull’erba del Queen’s Club di Londra, sia nel 2024 sul cemento del Masters 1000 di Miami.

L’azzurro è al numero 15 del mondo ed è salito a quota 2650 nel ranking virtuale, avendo migliorato il risultato dello scorso anno, mentre lo statunitense, 20° in classifica, resta con 2280 punti, eguagliando finora quanto fatto nel 2024: in palio nella sfida ci saranno altri 100 punti validi per la graduatoria mondiale.

PRECEDENTI MUSETTI-SHELTON (2-0)

2024 Lorenzo Musetti ATP Masters 1000 Miami Round of 32 Outdoor Hard 64 76(5)

2023 Lorenzo Musetti London / Queen’s Club Round of 16 Outdoor Grass 64 46 64