Australian Open, è super sabato italiano: Sinner, Musetti, Sonego e Paolini per gli ottavi di finale

Sarà un super sabato italiano agli Australian Open: quattro italiani concentrati in pochissime ore da seguire uno dietro l’altro (e in contemporanea) nei loro match di terzo turno con l’obiettivo di raggiungere la seconda settimana. Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini: tutti match potenzialmente alla portata che potrebbero portare un contingente notevole alla seconda settimana dello Slam australiano.

In ordine cronologico il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Sonego che trova sulla sua strada l’ungherese Fabian Marozsan dopo la bella impresa contro Joao Fonseca: un’occasione ghiotta per entrambi per raggiungere il quarto turno per la prima volta in assoluto in Australia (per il magiaro sarebbe la prima volta in generale in uno Slam alla seconda settimana). Tensione che quindi potrebbe farsi sentire e questo non è un match semplice da gestire per il torinese dal punto di vista emotivo.

Mattinata che poi proseguirà con Lorenzo Musetti alle 7.00 sulla John Cain Arena contro Ben Shelton. Un avversario che nel recente passato ha rappresentato delle ottime prestazioni per il carrarino che l’ha battuto al Queen’s nel 2023 e a Miami lo scorso anno. L’azzurro dovrà essere bravo in risposta a far cominciare lo scambio e a far giocare tante palle al giocatore di Atlanta, incartandolo con le sue variazioni e cambi di ritmo.

Sulla Rod Laver Arena in sessione serale spazio a Jannik Sinner e al suo match contro Marcos Giron: il californiano può essere l’avversario ideale per l’altoatesino per prendere fiducia nei propri colpi, prendere ritmo e salire di colpi dal punto di vista del gioco. Le caratteristiche dell’americano si sposano perfettamente con quelle di Sinner: un giocatore regolare, solido, che gioca a un ritmo medio-alto e ti fa colpire tante palle.

Infine Jasmine Paolini che sulla Margaret Court Arena trova Elina Svitolina: sarà un match tutt’altro che banale per la n.4 del mondo che dovrà essere brava ad avere pazienza nel lavorare gli scambi, spingere e tenere il gioco in mano, senza avere fretta e cercando di far muovere e correre tanto l’ucraina, che sembra star bene dal punto di vista atletico. Una giornata che quindi può regalare gioie o dolori al tennis italiano: la parola va al campo.