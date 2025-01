Milano-Alba Berlino oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Settimana del doppio impegno in Eurolega per l’Olimpia Milano! Oggi martedì 14 gennaio alle ore 20:30 i meneghini scendono in campo all’Unipol Forum di Assago per affrontare i tedeschi dell’Alba Berlino nella ventunesima giornata della regular season 2024-2025.

La squadra biancorossa è da due successi esterni contro l’ASVEL Villeurbanne (66-75) e Maccabi Tel Aviv (74-107), che le hanno consentito di risalire qualche posizione in classifica fino al nono posto con un record di 11-9 maturato finora. Dopo l’impegno odierno i campioni d’Italia rimarranno ad Assago per la seconda sfida della settimana contro il Partizan Belgrado di giovedì sera, con Nikola Mirotic e Zach LeDay pronti a dare battaglia.

Situazione decisamente diversa per l’Alba Berlino, con la compagine teutonica fanalino di coda in classifica con uno score di 3-17 finora. Fari puntati sull’ex di turno David McCormack e soprattutto sul duo azzurro composto da Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, che fu decisivo nel match dell’andata vinto all’overtime (105-101) in rimonta con 20 punti del pugliese e 29 dell’ex Fortitudo Bologna.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti di questa sfida di Eurolega!

Guarda la Lega Basket Serie A Unipolsai e le migliori partite di Eurolega e di Eurocup su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI

Martedì 14 gennaio

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Alba Berlino – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-ALBA BERLINO EUROLEGA BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV:Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport