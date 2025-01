LIVE Maccabi Tel Aviv- Milano, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: sfida spartiacque per la stagione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, ventesima giornata dell’Eurolega di basket 2025! I meneghini provano a dare continuità alla vittoria esterna della settimana scorsa contro l’ASVEL Villeurbanne per risalire ulteriori posizioni in classifica.

Il successo in terra francese ha interrotto il filotto di tre sconfitte consecutive, con la squadra milanese che si trova al dodicesimo posto con 10-9 di record. Coach Ettore Messina si affiderà come sempre ai suoi uomini migliori ovvero Nikola Mirotic e Zach LeDay, che proveranno a farsi trovare pronti ancora una volta in vista anche del doppio turno previsto la settimana prossima dove l’Olimpia ospiterà al Forum prima l’Alba Berlino e poi il Partizan Belgrado.

Il Maccabi Tel Aviv vuole invece riscattare il ko rimediato contro il Partizan Belgrado (98-75), che faceva seguito all’affermazione contro lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri (95-78). Da tenere sotto stretta osservazione Hoard e Jokubaitis, insieme al duo americano Williams-Randolph in grado di accendersi in qualsiasi momento in una squadra come quella israeliana che non vuole arrendersi e cercare di risalire la graduatoria nonostante il penultimo posto occupato con 5-14 di score.

Inizio del match previsto alle ore 20:05 all’Aleksandar Nikolic Hall – noto anche come il Pionir – di Belgrado (Serbia). Diretta TV garantita a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano!