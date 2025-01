LIVE Sinner-Jarry, Australian Open 2025 in DIRETTA: debutto non semplice per il n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Jarry

Sinner inizia il proprio cammino contro il numero 36 del mondo, uno dei tennisti migliori del ranking ATP tra quelli non inseriti tra le teste di serie. Sarà il terzo incrocio tra i due, con una vittoria per parte nei precedenti: Jarry nel 2019 vinse a ‘s-Hertogenbosch, Sinner lo scorso anno si impose a Pechino.

Il match sarà il secondo in programma sulla Rod Laver Arena a partire dall’1.30 ora italiana, ma si giocherà comunque non prima delle ore 4.00 italiane, dopo il derby statunitense del tabellone femminile tra Coco Gauffe e Sofia Kenin.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il cileno Nicolas Jarry, valido per il primo turno degli Australian Open 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma sulla Rod Laver Arena a partire dall’1.30, e si giocherà in ogni caso non prima delle 4.00. Buon divertimento!